El dólar blue tocó los $900 en medio de la pulseada electoral

Este viernes el dólar MEP cerró en $825 (+5,2%), mientras que el CCL retrocedió desde los $900 y cerró en $870 (-2,6%) por unidad, en la última jornada hábil de la semana. En los últimos cinco días, el dólar MEP tuvo su mayor alza semanal desde las Paso, al incrementar su cotización 17,8%, luego de haber iniciado el lunes a $700 por unidad. En tanto, el CCL frenó la racha alcista que tuvo entre el lunes y el miércoles, al retroceder desde un máximo de $934 del miércoles al mediodía hasta los $870, y sumó 5,6% en la semana.

En tanto, el blue marcó un nuevo récord nominal al anotar un salto diario de $40 y alcanzar los $885 por unidad, por lo que cerró la semana con un incremento 85 pesos (+10,6%).

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $350,10, cinco centavos arriba respecto de su última cotización y, en lo que va del año, acumula una suba del 97,53%.

Mientras tanto, el tipo de cambio minorista cerró a $367 promedio para la venta; el dólar solidario y dólar tarjeta _que cuentan con una alícuota del 30% de impuesto País y de 45% de percepción de Ganancias_ se ubicaron en $642,25, y para compras superiores a 300 dólares _que posee un impuesto adicional de 5%_, cotizó a $660,6.

En este contexto, el Banco Central (BCRA) vendió u$s 91 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc) y acumuló un saldo neto negativo de cerca de u$s 180 millones en los últimos cinco días. Hasta el martes pasado, el BCRA acumulaba 35 jornadas consecutivas de intervenciones con resultados positivos en las que sumó u$s 1.652 millones, si bien en las últimas jornadas las compras fueron exiguas, por montos menores a los u$s 5 millones.

Aún así, pudo sumar u$s 527 millones en septiembre, un mes históricamente adverso por motivos estacionales para el BCRA, que solo cerró con balance positivo en uno de los últimos diez años.

Un nuevo parking

A primera hora del viernes la Comisión Nacional de Valores (CNV) reforzó el cepo sobre los dólares financieros ante la volatilidad cambiaria de los últimos días. Así, decidió elevar de tres a cinco los días hábiles de “parking” o plazo de permanencia para la venta de bonos de legislación y liquidación en moneda extranjera, y de 15 a 30 días el plazo para vender los dólares obtenidos con esas operaciones.

La intención es frenar la aceleración de las cotizaciones en las semanas previas a las elecciones, que generaron en las últimas jornadas una disparada de los tipos de cambio bursátiles -MEP y CCL- y también evitar maniobras elusivas como las que se han detectado en las últimas semanas.

La medida se dispuso a través de la resolución general 979/2023 publicada en el Boletín Oficial, e implica una nueva modificación al cuerpo normativo de la CNV aprobado en 2013 mediante la RG 622.

El organismo explicó en un comunicado que la nueva resolución “establece algunas disposiciones en forma transitoria con el objetivo de mantener una política que permita regular con mayor eficiencia el mercado de capitales y su vínculo con el régimen de cambios”.

Las medidas “se toman en colaboración con el BCRA y buscan reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real”.

En tanto, los activos financieros del mercado local cerraron su mejor semana desde las Paso, con una suba de 11,5% en el índice S&P Merval en los últimos cinco días, en una jornada que fue positiva para todas las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, con incrementos de hasta 8,6%.

Dolarización: cerrado repudio a los dichos de Milei

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sostuvo que “cuanto más alto” esté el dólar “más fácil va a ser dolarizar” la economía y sus declaraciones cosecharon los repudios tanto de Unión por la Patria (UxP) como de Juntos por el Cambio (JxC), así como de economistas y empresarios que consideraron que las propuestas del libertario implican un “salto al vacío”.

La candidata Patricia Bullrich criticó la postura de Milei al afirmar que “no vale todo para defender la dolarización” porque el alza del tipo de cambio “destruye el bolsillo” de los asalariados. También el economista de ese espacio, Carlos Melconian, dijo que “cuando el dólar sube se hace puré el salario”.

Otro dirigente, en este caso empresarial, que arremetió contra Milei fue Gabriel Martino, extitular del banco HSBC y cercano a Juntos por el Cambio. “Son declaraciones irresponsables. La campaña de dolarización es un instrumento de una política económica y me parece irresponsable que un candidato a presidente diga que cuanto más alto el dólar más fácil dolarizar porque lo único que hace es generar más incertidumbre en un país con 40% de pobreza”, dijo.

El ex presidente del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli pidió “estudiar y analizar” si esas declaraciones representan un delito al promover una “manipulación del mercado” y dijo que los últimos movimientos en el valor de la divisa responden a un “conjunto de operadores” que “quieren influir electoralmente”.

“En el caso de (lo declarado por) Milei, habría que analizar verdaderamente si no hay una manipulación del mercado y eso en Argentina es un delito previsto en el Código Penal. En los delitos contra el orden económico y financiero que se introdujeron en su reforma pedida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) existen estas maniobras financieras”, dijo.