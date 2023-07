El déficit comercial acumuló más de u$s 4.300 millones en el semestre

El intercambio comercial cerró junio con un déficit de u$s 1.727 millones y acumula en la primera mitad del año un desbalance de u$s 4.387 millones. La sequía impactó de lleno en las ventas externas del país y dio vuelta un resultado que, a esta altura del año pasado, registraba un superávit de u$s 2.977 millones.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en el sexto mes del año las exportaciones alcanzaron a u$s 5.450 millones, con una caída del 35,4% interanual, mientras que las importaciones ascendieron a u$s 7.177 millones, con un retroceso del 17,2%.

Si hubiesen prevalecido los precios del mismo junio del 2022, el saldo comercial habría arrojado un déficit de u$s 1.682 millones, debido a que el índice de precios de las exportaciones bajó 14%, mientras que el de las importaciones retrocedió 10,5%. Así, el país registró una pérdida en los términos del intercambio de u$s 248 millones.

En junio, la facturación por las exportaciones disminuyó 35,4% respecto a igual mes del año anterior. Las ventas al exterior de combustibles y energía cayeron 37,7% (u$s 296 millones), las de productos primarios 36,7% (u$s 747 millones), las de manufacturas agropecuarias 36,1% (u$s 1.246 millones) y las industriales 32,1% (u$s 694 millones).

En lo que respecta a los principales socios comerciales, Brasil resultó el más importante, con exportaciones de bienes por u$s 922 millones e importaciones por u$s 1.985 millones, lo que dejó un saldo deficitario de u$s 1.063 millones.

En segundo lugar se colocó China, con ventas por u$s 475 millones y compras por u$s 1.269 lo que dejo un resultado negativo para Argentina de u$s 794 millones.

Estados Unidos en tercer lugar con exportaciones por u$s 384 millones e importaciones por u$s 1.013 millones, lo que dejó un déficit de u$s 629 millones.

En el acumulado del primer semestre, las ventas al exterior alcanzaron a u$s 33.509 millones, con una baja interanual del 24,5% y las compras sumaron u$s 37.897 millones, un 8,5% menos que entre enero-junio del 2022.

Hacia el futuro, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) espera que el superávit de la balanza comercial de bienes se duplicará entre 2024 y 2030, hasta los u$s 41.800 millones. Así, pasaría de representar 3,9% del PBI en 2024 a 5,2% en 2030.

Un trabajo prospectivo de la autoridad monetaria, destacó que las exportaciones totales llegarán a casi u$s 144.000 millones en 2030, con un crecimiento destacado de los combustibles, sobre todo en el petróleo crudo de origen no convencional.

Las exportaciones totales de combustibles pasarán de u$s 10.400 millones en 2024 a u$s 36.700 millones en 2030, añadieron fuentes oficiales.