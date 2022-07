El BCRA sumó en cuatro días 1.500 millones de dólares de reservas

La entidad monetaria cerró ayer compras netas por u$s 536 millones. La tendencia se fortaleció tras cambios en el acceso de dólares para importación

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) cerró ayer su participación en el mercado cambiario con compras netas por u$s 536 millones, por lo que sumó más de u$s 1.500 millones a sus reservas en los últimos cuatro días por esta vía, señalaron fuentes de mercado.

De esta forma, la entidad monetaria acumuló un saldo positivo en junio por casi u$s 1.000 millones y revirtió una tendencia negativa en el mes que traía hasta la semana pasada, mientras que en el año acumula ahora unos u$s 1.800 millones de compras netas en la plaza.

El cambio en la tendencia se dio luego de que el lunes entró en vigencia la nueva normativa para el acceso al mercado de cambios de empresas importadoras, incluidas en la Comunicación “A” 7532.

El vicepresidente del, Sergio Woyecheszen, confirmó que luego de las fuertes compras de los últimos cuatro días, la autoridad monetaria cumplió con su meta de acumulación de reservas para la primera mitad del año. Dijo que esto se debe al reacomodamiento de las políticas monetarias y de control del pago de importaciones que se tomaron en los últimos días que ayudará a fortalecer el proceso de crecimiento y el ahorro en moneda nacional.

“Veníamos desde el lunes con una fuerte compra. Ayer (por el miércoles) fue muy importante con u$s 583 millones de dólares y hoy (por ayer) arriba de u$s 530 millones. Estamos cerrando no sólo una buena semana sino un buen mes de junio y, en el semestre, con el cumplimiento de lo que eran nuestro propios objetivos de acumulación de reservas”, aseguró Woyecheszen.

Según datos oficiales, las reservas cerraron ayer en u$s 42.784 millones, unos u$s 4.780 millones por arriba del cierre de la semana pasada por las compras y a la transferencia de unos u$s 4.000 millones en DEG que envió el FMI tras la aprobación de la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas.

“Cuando el Banco Central acumula reservas las perspectivas sobre la dinámica de tipo de cambio son buenas. Por eso, la obsesión que este directorio tiene en proteger el ahorro de los argentinos y reconstruir la moneda nacional. Ese es el camino”, aseveró.

“El objetivo es fortalecer las reservas. Siempre que se toma una medida de este tipo hay una reacción inmediata de los mercados que va en un sentido y las reservas van en otro, hasta que se van acomodando”, afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Las medidas también lograron frenar la suba especulativa de los últimos días en la brecha cambiaria y se verificó una suba generalizada de los bonos argentinos, tanto en pesos como en dólares. Ayer, los títulos en pesos con ajuste CER dejaron ganancias de 1% promedio en toda la curva y en junio anotaron un retroceso de 6% promedio. En ese marco, el riesgo país anotó un retroceso de 3,5%, para quedar en 2.374 puntos básicos.

El dólar mayorista cerró $ 125,23 a la venta, por lo que en el mes subió un 4,185%, por debajo del 4,241% registrado en mayo, en una jornada en la que se negociaron u$s 646,76 millones en el segmento contado y u$s 2.431 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.