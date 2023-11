El Banco Central compró u$s 1 millón y sumó la sexta rueda con resultado positivo

El BCRA acumuló u$s 289 millones. El dólar blue cayó $ 35 y cerró en el valor más bajo en un mes. El dólar MEP subió 0,6 % y quedó en $ 848,80

El Banco Central (BCRA) compró este martes un millón de dólares y sumó la sexta jornada consecutiva con resultado positivo. La entidad acumuló un total de u$s 289 millones.

Por su parte, en lo que va de noviembre la autoridad monetaria sumó compras por u$s 63 millones, precisó el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.

En tanto, el dólar minorista cerró a $365,5 promedio para la venta sin variaciones respecto a la rueda previa, mientras que el tipo de cambio para las compras con tarjeta en el exterior se sostuvo en $731.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 211,541 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 164 millones y el mercado de futuros Rofex por u$s 273 millones.

El dólar blue cayó este martes y cerró a $840 para la compra y $890 para la venta, luego del feriado bancario, según un relevamiento en las cuevas de la City.

El dólar informal bajó $35 a $890, su menor valor en un mes. Así, el spread con el dólar oficial se ubica en 154,3%.

Vale recordar que el blue viene de descender en dos de las últimas tres semanas y acumuló caídas de $185 desde su récord nominal de $1.100, anotado el 23 de octubre pasado.

Tras fuertes allanamientos en cuevas, el dólar blue había cerrado en $ 900 en la previa a los comicios generales pero a la semana siguiente tocó su máximo histórico nominal en $1.100.

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $ 544 después de cerrar el 2022 en $ 346.

En el acumulado mensual de septiembre, el dólar informal registró un alza de $ 65 u 8,8%. En agosto, el dólar blue pegó un salto de $185 ó 33,6% -el alza mensual más importante desde abril de 2020 (+41,3%)- tras la devaluación del 20% del peso post Paso. En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Por su parte, la Bolsa porteña bajó este martes 0,61%, al quedar en 633.339,87 puntos, en una jornada en la que las firmas argentinas que cotizan en Nueva York operaron con mayoría de resultados positivos.

Los papeles que conforman el panel líder de la Bolsa porteña finalizaron la jornada con mayoría de bajas y fue encabezado por YPF (-7,08%), seguido por Bolsas y Mercados (-6,75%), Aluar (-6,60%), Edenor (-6,01%) y Pampa Energía (-5,51%).

El lote positivo lo lideró Loma Negra (+2,3%), Cresud (+2,24%) y Transener (+1,27%).

En Nueva York las acciones de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de ganancias, entre las que se destacaron los positivos de Despegar (4,1%), Cresud (3,6%), Corporación América (2,1%), y Central Puerto (1,8%).

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos mostraron subas con un ascenso promedio del 1,6%.