Destituyeron de la presidencia del BID a Claver-Carone

La nominación en 2020 de Claver-Carone por parte del entonces presidente Donald Trump, generó un quiebre en la historia del organismo, ya que fue el primer estadounidense en dirigir una institución presidida tradicionalmente por un latinoamericano desde su creación, en 1959.

Claver-Carone, ex asesor senior del Tesoro y representante ante el Fondo Monetario Internacional por Estados Unidos, fue clave en la autorización de los préstamos por u$s 50.000 millones, primero, que luego extendió a u$s 57.000 millones a la Argentina, otorgados a Mauricio Macri. El propio ejecutivo señaló tiempo después que esos créditos fueron gestionados para respaldar el fallido intento del ex presidente por ser reelecto.

En un comunicado publicado el martes de la semana pasada en el sitio web del BID, Claver-Carone dijo que cooperó plenamente con la investigación y afirmó que “no corrobora las acusaciones falsas y anónimas” que se hicieron en su contra.

Un portavoz del Tesoro de los Estados Unidos dijo que el ex presidente del BID se negó a cooperar plenamente con la investigación y creó un entorno de temor a represalias entre el personal y los países prestatarios.

La investigación halló evidencia de que la pareja tenía una relación romántica antes de unirse al BID a fines de 2020 y que “pudo haber continuado durante sus empleos en el banco”, según el informe del 19 de septiembre preparado por la firma de abogados Davis Polk & Wardwell LLP bajo el liderazgo del directorio del BID, citado por Bloomberg. También evidenció que Claver-Carone tomó medidas laborales para beneficiar a la mujer involucrada, aumentando su salario en dos instancias en menos de un año para un incremento acumulativo del 46%, a más de u$s 400.000.

El pasado 6 de septiembre, durante la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a los Estados Unidos, el BID anunció que se habían logrado destrabar créditos de ese organismo por casi 3.000 millones de dólares para la Argentina hasta fin de año, de los cuales u$s 1.200 millones estarán destinados al fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

Apenas un mes y medio antes, el propio Claver-Carone escribió una columna de opinión en la que había advertido que no podía “dar el visto bueno” a nuevos fondos para la Argentina, que aguardaba el desembolso de unos u$s 500 millones para obras de infraestructura, por una “falta de transparencia e integridad financieras”.

Por otra parte, se espera que en las próximas semanas se defina quién lo sucederá. Circulan los nombres de Michelle Bachelet; la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y la jefa de la Cepal, Alicia Bárcena.