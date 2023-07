Cristina tensa la cuerda con el FMI: "Que se haga cargo de su desmanejo"

De esta forma, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de gabinete de Asesores, Leonardo Madcur; y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, partirán en la próximas horas rumbo a la capital estadounidense para negociar las cláusulas del acuerdo con el FMI. Desde Washington circula el rumor que adelantarían desembolsos por u$s 8.500 millones.

Si todo llega a buen puerto. se presume que viajaría a los EEUU el propio Massa para terminar de rubricar el acuerdo técnico, que luego debería ser aprobado por el directorio.

Lo que quedaría pendiente de resolución es si el acuerdo técnico será tratado por el directorio antes del receso de verano boreal, ya que el plazo formal desde la confirmación del entendimiento hasta que lo trate la máxima autoridad del organismo suele demorar alrededor de dos semanas.

A causa de la profunda sequía, la mayoría de las metas contempladas en el acuerdo alcanzado en marzo de 2022 quedaron obsoletas, por lo que de ahí surge la reformulación que se negocia y que estaría a punto de concretarse.

Las negociaciones ya llevan casi tres meses.

El jefe del Palacio de Hacienda había señalado días atrás que la Argentina “está muy cerca” de acordar con el FMI, al tiempo que remarcó que ese entendimiento se iba a lograr “defendiendo una idea de país de desarrollo con inclusión, sin resignar la capacidad soberana y sin rendirse al altar del ajuste fiscal”.

El mismo día en que la delegación argentina viajó a Washington, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner instó a la actual conducción del Fondo a “hacerse cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora”, Christine Lagarde, quien le dio a la Argentina un préstamo de u$s 57.000 millones.

Al encabezar junto a Massa el acto por el décimo quinto aniversario de la reestatización de Aerolíneas Argentinas, Cristina sostuvo que “la Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo”. Pero aclaró que, el Fondo también es uno solo.

“Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo Macri, el Fondo se tiene que responsabilizar por el desmanejo que tuvo la anterior directora porque la continuidad institucional es para todos y todas”, subrayó la jefa del Estado.

Sigue la racha de acciones y bonos

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña subió 3,05% y anotó un nuevo récord nominal en pesos, al ubicarse en 456.842,79 puntos. Las acciones de empresas argentinas (ADR) que cotizan en Nueva York marcaron incrementos de más del 10%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con tendencia positiva, con subas de hasta 4,2%, mientras que los títulos en pesos con ajuste por CER mostraron subas a lo largo de toda la curva, a excepción del TX24 que cayó 0,24%. En este marco, el riesgo país cayó 3,32 % para quedar en 2.042 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar minorista cerró a $ 280,32, con una suba de $ 1,86 respecto al último registro de la semana pasada. El blue bajó dos pesos, a $ 520, mientras que en el segmento bursátil, el contado con liquidación (CCL) decreció 1,2%, a $ 533,71 y el MEP subió 0,5%, a $ 487,68.

El Banco Central compró u$s 62 millones, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por casi u$s 7 millones. Se trató del ingreso diario más reducido desde comienzos de abril. En tanto, en la rueda de yuanes, el Banco Central participó con ventas por 66 millones de yuanes, equivalente a poco más de u$s 9 millones.

Los precios de los granos operaron con altibajos en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se conoció que Rusia no firmará una extensión del acuerdo para mantener un corredor seguro de granos en el Mar Negro para las exportaciones ucranianas.