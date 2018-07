Cavalieri avanza hacia otro mandato

En medio de un pico de tensión de cara las elecciones de autoridades, el oficialismo del Sindicato de Comercio pudo realizar ayer la asamblea extraordinaria en Parque Norte, aunque sin presencia de la oposición, gracias a un fallo judicial que dio luz verde al evento pese a la resolución de otro tribunal que lo había suspendido por una supuesta falta de garantías.

Un fallo de la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Cecilia Mólica Lourido dio aval ayer para la realización de la asamblea extraordinaria del gremio de empleados de Comercio en ese predio recreativo porteño, rechazando la suspensión del encuentro dispuesta por el juez Fernando Alfredo Vilarullo.

Este magistrado había dado lugar a la denuncia de que ese lugar carecía de las mínimas condiciones de seguridad para garantizar la celebración de la asamblea. Lourido argumentó que "no pudo acreditar la situación de peligro invocada".

Por su parte, la oposición en el sindicato desconoció el fallo que habilitó la asamblea, remarcó que el encuentro careció de legalidad y avisó que seguirá librando "una batalla judicial".

Así las cosas, el histórico líder del sindicato, Armando Cavalieri, que busca su noveno mandato consecutivo, avanzó con la realización de la asamblea, donde cortaron los precintos de clausura que había sido instalados a raíz del fallo judicial que había suspendido el encuentro.

Según indicó el oficialismo en un comunicado, "la asamblea se realizó con absoluta normalidad, tal como estaba previsto, con el fin de elegir las autoridades de la junta electoral", que luego deberá consagrar a los miembros de la próxima conducción.

En la misma no se fijó la fecha exacta de las elecciones que deberían realizarse en septiembre próximo o, a más tardar, en octubre. El sector de Cavalieri hizo una presentación de recurso de revocatoria ante Vilarullo, que fue rechazado por el magistrado, y luego realizó presentación ante el juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo de Lourido, que rechazó pedido de suspensión de la asamblea.

No obstante, la oposición, encabezada por el delegado de supermercados Coto Ramón Muerza, aclaró que no participó de la asamblea y denunció que desconoce el fallo de la jueza Lourido al señalar que "está por debajo del juez nacional Vilarullo", indicaron que la magistrada "no tiene competencia electoral" y que su resolución no es "sobre la cuestión de fondo".