Caputo pidió en Idea que bajen los precios y que no se apuren con el cepo

“No tengo una fecha, ojalá lo supiera, pero no lo sé. Tenemos clarísimas cuáles tendrían que ser las condiciones, diseñamos un programa súper robusto y los resultados que hemos obtenido son una causalidad, no son una casualidad. No nos apuremos con el cepo porque el paso del tiempo nos juega a favor, no en contra, y van a seguir mejorando las variables”, resaltó el ministro.