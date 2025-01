Caputo intenta estirar el carry trade en medio de turbulencias financieras

El BCRA intervino en el mercado paralelo y frenó baja de tasas para no poner más presión al tipo de cambio. Caen acciones y bonos

El mercado todavía no compra la nueva estrategia del gobierno de atalonarse en la apreciación cambiaria mientras la presión sobre los dólares paralelos obliga al Banco Central a incrementar sus intervenciones para contenerlo. Para no cortar la bicicleta financiera, la autoridad monetaria decidió no bajar la tasa de interés, un paso que los analistas e inversores daban por hecho luego del anuncio de que se reducirá a la mitad la tasa de devaluación del dólar oficial. En este clima, se derrumbaron los bonos y acciones y el riesgo país se disparó al máximo nivel de 2025.