La idea de la dolarización es muy disparatada. Argentina tiene una estructura productiva y social muy compleja. No es Ecuador, más allá de los graves problemas que tiene ese país para administrarla. Por otra parte, el nivel de los problemas que tiene Argentina vuelven altísimo el tipo de cambio al que se haría la operación. Llegaría a los $ 8 mil, pulverizando los ingresos de la población. Esto haría extrañar la época en que podías comprar hasta u$s 200 por mes. En el nuevo escenario tardarían cuatro años para comprar eso. Con independencia de esas especulaciones, cualquier intento de dolarización significa en primer término, la renuncia a la política monetaria. No tenés moneda. Por otro lado, con la historia de inflación de la Argentina, no puede descartarse que tengamos inflación en dólares. El salario mínimo, vital y móvil, en Ecuador es de u$s 450 pero una familia no puede vivir con menos de 3 mil. ¿Qué pasaría acá con una inflación en dólares si el salario mínimo requerido se va a u$s 5 mil? ¿Cómo hacés para competir en el mercado internacional? También haría falta un importante nivel de endeudamiento porque no hay dólares. Hoy el capitalismo funciona muy distinto al siglo XIX y XX y, sobre todo, está la pérdida de hegemonía del dólar en el mundo. Muchos países que ya han provocado acuerdos tales para llevar cancelar los intercambios comerciales con la propia moneda.