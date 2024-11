Aceiteros advierten que pararán el cordón industrial si Vicentin recorta salarios

Si bien aclaró que no fue notificados sobre la presentación efectiva del pedido en la cartera laboral, el sindicato que conduce Daniel Succi confirmó que recibió un borrador de una “supuesta presentación” por parte de la aceitera. El jueves por la noche, la comisión directiva de Soea y los delegados gremiales de la empresa se reunieron para evaluar la situación.

“Nos han hecho llegar borrador del supuesto pedido de PPC que presentaría la empresa, hasta ahora no tenemos noticias de que haya sido”, dijo el gremio en un comunicado, en el que advirtió: “En caso de que se efectivice tomaremos las medidas correspondientes y si afecta los salarios de los trabajadores, las medidas no serán solo sobre la empresa sino sobre los 17 puertos del cordón industrial y sus correspondientes centros fabriles”.

“Afectar el salario y los puestos de trabajo de la empresa implica una afectación de 1.200 puestos de trabajo directos y otros 5 mil indirectos, con repercusiones altamente negativas en la región y en la provincia”, alertaron, antes de reafirmar que el gremio “no va a permitir que se generen negocios con el esfuerzo y la vida de la familia aceitera”.

El viernes por la mañana, en conferencia de prensa, Succi enfatizó que “antes de hablar del futuro de los trabajadores”, la cartera laboral tiene que “hacer su trabajo, pedir los balances y las proyecciones para ver si Vicentin cumple con los requisitos de un PPC”.

Embarcada en una disputa judicial por la homologación de la propuesta de pago que presentó a los acreedores en el marco del consumo preventivo, Vicentin juega también la carta de la crisis laboral para acelerar una decisión de la Corte santafesina.

De hecho, al comunicar la presentación del pedido de procedimiento de crisis aseguró que la demora en salir del concurso la obligó a “consumir reservas un proceso de baja de la actividad, de poco grano para procesar, con capacidad instalada ociosa, con precios bajos y costos altos”.

Succi, secretario general del Soea, aclaró que el sindicato “no es parte” en esa disputa pero advirtió que va “a tomar acciones cuando se perjudique el salario, los beneficios o el puesto de los trabajadores aceiteros”.

“Cuando pedíamos mejoras para los trabajadores decían que no tenían plata y amasijaban u$s 1500 millones, no vamos a entrar en un juego político, nuestra posición es defender a los trabajadores y su salario”, señaló.

Vicentin tiene algo más de mil empleados. Unos 640 están presentados por el sindicato aceitero de San Lorenzo y otros 157 el sindicato de obreros aceiteros y desmotadores de algodón de los General Obligado y San Javier. Unos 266 empleados están fuera de convenio.

El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) Carlos Del Frade presentó un proyecto de declaración reclamando la intervención del gobierno de Santa Fe para preservar el empleo y los salarios.

“A escasos días del quinto aniversario de que Vicentin declara su situación de estrés financiero, 4 de diciembre de 2019, el grupo, compuesto por un ecosistema de 33 empresas, decidió presentar un procedimiento preventivo de crisis, en busca de pagar en cuatro cuotas el medio aguinaldo y de suspender el pago de la denominada gratificación anual”. También pretende modificar el plan de reintegros por gastos de movilidad, la donación de 4,5 litros de aceite y la entrega de leche, a la vez que bajar los turnos rotativos de 12 a ocho horas y avanzar con sistema de trabajo home office.