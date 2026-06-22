Dos talentosos pianistas muestran su arte este martes en El Círculo Leonel Lúquez y Pablo Juárez ofrecerán un concierto especial. Compartirán un set cada uno con un resumen de sus discos y posteriormente habrá un encuentro a cuatro manos 22 de junio 2026 · 17:49hs

En el marco del ciclo FilaCero que producen el sello discográfico BlueArt Record y la Asociación Cultural El Círculo, este martes 23 de junio, a las 20, se presentarán los destacados pianistas Leonel Lúquez y Pablo Juárez. Cada uno de ellos tocará un set y luego compartirán temas a cuatro manos.

Lúquez interpretará grandes composiciones de tangos en solo piano, incluyendo temas como “Mi noche triste”, “Preludio” de Astor Piazzolla, “Garúa” (que es el nombre de su último disco en BlueArt), “La última curda” y temas propios, entre otros. Lúquez es director del Ensamble Municipal de Vientos de Rosario y en 2022 fue declarado Músico Distinguido de la ciudad por el Concejo Municipal.

Juárez acaba de editar "Solo canciones" por BlueArt, un disco que reúne temas de rock de Soundgarden y Gustavo Cerati, clásicos de los Beatles y de Brasil, standards de jazz y composiciones propias. Pianista y compositor rosarino con más de 30 años de trayectoria, Pablo ha colaborado con Silvio Rodríguez, Jorge Fandermole, Franco Luciani, Julián Venegas y Damián Verdún. En 2019 realizó una gira por Japón.