Diana Mondino habló de la crisis diplomática con España: "La reacción ha sido exorbitante"

"Puede haber habido algún error de un lado, no acuerdo, pero puede haber, pero del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende ", sostuvo la canciller durante su participación en el programa de televisión La Noche de Mirtha Legrand.

“Asociar una Estado a una persona no es habitual. Es una tormenta de un vaso de agua. No hay razón porque un comentario que fue bastante críptico, porque nadie en la Argentina lo hubiera entendido, y convertirlo en una cuestión de estado no es habitual”, continúo, lo que generó la rápida reacción del periodista Osvaldo Bazán, otro de los invitados de la mesaza.