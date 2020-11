Dalma Maradona conmovió con el mensaje a su papá: "No me imagino mi vida sin vos"

Dalma Maradona reapareció en las redes sociales después de despedir a su padre, Diego, en el velorio y posterior entierro. Ahora lo hizo con una foto de la época en que el Diez se convirtió en ídolo de Nápoles. Incluso, se lo ve con el buzo de entrenamiento de Napoli y sentado sobre una pelota. Frente a él, su hija mayor con no más de dos años y con una margarita en la mano: está a punto de colocarla en la media de su pierna izquierda. Y al pie de la imagen, la actriz colocó un largo texto en el que vuelca una frase conmovedora: “Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos... No puedo...".