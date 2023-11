Sensibilidad femenina, para que lo poético se vuelva carne

Y sin duda lo sensorial es el camino donde estos textos pugnan por manifestar lo poético y hacerlo carne. “En la mesa éramos siete / mamá repartía puchero y menudos // me gustaba comer el corazón del pollo // aplastar el hígado / echarle pimienta / cuando me servía el caracú / hundía el dedo en la gelatina / revolvía el nido de grasa / se ahogaban las palabras / en el agujero // el hueso guarda el silencio como el tuétano”. Y tan es así que las aspas del poema que dan título al libro refieren a la sensación que la autora atribuye a un hermano suyo luego de un accidente: “vio el molino / y sintió las aspas en su cuerpo”.

Nada queda en el tintero, no porque estén las cosas explicadas, sino porque las cosas se dicen: “cuando abro la boca / no me quejo / pero sale / un moscardón / y zuma”. Y más adelante, en un poema donde suponemos a las amigas de la infancia, Zavallo dice que “las cosas se nos cuelgan de la boca / como racimos oscuros de una parra”.