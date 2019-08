Cuando el cine provoca, conmueve y hace pensar

Desde hace veinte años, el Bafici (Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires) perdura como evento apreciado por los cinéfilos: por encima de cambios de gestión y recortes presupuestarios, la sigla sigue sugiriendo encuentros provechosos en busca de producciones audiovisuales innovadoras, frescas, distintas. La buena noticia para los rosarinos es que del 15 al 18 de agosto Calanda Producciones traerá al cine El Cairo algunas de las mejores películas presentadas en la última edición.

La muestra comenzará el jueves 15 a las 18 con el corto estadounidense Black Bus Stop y el largometraje canadiense Ms Slavic 7, codirigido por Sofia Bohdanowicz y Deragh Campbell, esta última encarnando a una chica que investiga la correspondencia que su bisabuela mantuvo con un poeta polaco en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, lo que provoca discusiones familiares y activa interrogantes sobre el pasado. Imágenes de una reunión en un salón de fiestas aportan melancolía dentro de un film que pone su atención en el remoto encanto del intercambio epistolar y que integró la Competencia Internacional al igual que The Unicorn (Premio a la Mejor Película), que se verá a las 20.30. Este movilizador testimonio realizado por el estadounidense Tim Geraghty y la francesa Isabelle Dupuis reconstruye la conflictiva existencia de un músico country declaradamente gay cuyo único disco (editado en 1974) da título al film. Vecinos y agentes de policía son vistos como amenazas por este artista ermitaño de esquivo éxito, su hermana (que parece un tragicómico personaje de ficción) y su padre anciano, cuyos recuerdos (cuando trabajaba duramente siendo niño) resultan conmovedores. La película lleva a preguntarse por las condiciones sociales que condujeron a esta familia de desclasados a vivir de esa manera en Nueva York, incorporando imágenes registradas por el propio músico y textos sobreimpresos que proporcionan información sin subrayados sentimentales.

El viernes 16 a las 18, después del corto Lands of the Sea (de la mexicana Azucena Losana) se verá Spice it Up, de Lev Lewis, Yonah Lewis y Calvin Thomas, producción canadiense que integró la Competencia Internacional, en la que una joven emprende su película de tesis sorteando dificultades. También hay estudiantes en Las facultades, Premio a Mejor Dirección de la Competencia Argentina (ver aparte), que se exhibirá a las 20.30 con la presencia de Jonathan Argüello —quien se destaca especialmente en el film por motivos que ya descubrirán los espectadores—, y en Espero tua (Re)volta, de Eliza Capai, que aborda los multitudinarios reclamos callejeros contra el cierre de escuelas secundarias en San Pablo, Brasil, hace unos años. Este documental compitió en la sección Derechos Humanos y se verá a las 22.30.

A las 18 del sábado 17 habrá una función con cortos nacionales premiados en el Bafici: La siesta, de Federico Tachella (que compitió también en Cannes), Ceniza verde, de Pablo Mazzolo (indagación de una cultura originaria de las sierras de Córdoba) y Blue Boy, de Manuel Abramovich (retrato de trabajadores sexuales rumanos reaccionando a grabaciones de sus propias experiencias, premiado en Berlín), sumándose Shakti, último y elogiado trabajo de Martín Rejtman. Posteriormente se podrá ver Método Livingston, documental tan ameno y polifacético como su retratado, el arquitecto argentino Rodolfo Livingston, que reúne apasionantes anécdotas, perspicaces razonamientos y fragmentos de sus apariciones televisivas, incluyendo un filoso diálogo con Bernardo Neustadt. La directora Sofía Mora supo sacarle el jugo a la historia personal y profesional, llena de pliegues, de este hombre vital (próximo a cumplir 88 años): la forma con la que capitaliza la sorpresa que, en determinado momento, le provoca enterarse del parentesco del camarógrafo con cierta persona que conoció, constituye uno de los hallazgos de esta película ganadora del Premio del Público, cuya exhibición a las 20.30 será presentada por el productor Néstor Frenkel. Luego, a las 22.30, será el turno del largometraje animado Seder-Masochism, en el que la estadounidense Nina Paley interpreta el Éxodo como una creación del patriarcado suprimiendo la veneración a diosas de antiguos tiempos, con un desparpajo creativo que despertó admiración (además de risas) en los festivales de Annecy y Sitges antes de arribar a la sección Nocturna del Bafici.

La muestra cerrará el domingo con la Mejor Película de la Competencia Argentina, Fin de siglo, ficción dirigida por el diseñador y cineasta Lucio Castro que cruza épocas en torno a dos hombres jóvenes enamorados en Barcelona (20.30), y Retrospekt, escrita y dirigida por la holandesa Esther Rots que formó parte de Vanguardia y Género, donde el desorden emocional y la solidaridad entre mujeres atraviesan un relato marcado por cambios de registro, con un trabajo de la actriz Circe Lethem que da que hablar (22.30).

Para más información, ingresar a https://www.facebook.com/baficirosario/