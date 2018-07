Cómo se construyó una larga investigación

EM_DASH¿Qué motivo te llevó a investigar la literatura de Santa Fe?

—Tanto este libro como el que hice sobre la literatura rosarina los empecé por curiosidad. Quería saber quiénes eran y cómo escribieron los autores del siglo XIX, por ejemplo. Ambos me ayudaron mucho a comprender mi ciudad y mi provincia, pero sobre todo me ayudaron con mi propia escritura. Empecé a ser consciente de que estaba inmerso en una tradición, y parecía que estaba ocurriendo algo mágico: no había leído a alguien a quien sin embargo estaba continuando con mi escritura. ¿Por qué? Porque estoy en su mismo lugar. Las problemáticas que vivió son las que estoy viviendo yo.

EM_DASH¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste para armar el libro?

—Concretamente empezó cuando di un curso sobre literatura santafesina en Firmat. Tuve que ponerme a profundizar y ordenar autores de la provincia. Habré estado un año buscando material. Cuando hice la investigación sobre Rosario estuve mucho más, pero ahora contaba con una estructura que ya tenía armada.

EM_DASH¿Este libro te obligó a repensar ideas que volcaste en "Capital de nada", tu trabajo sobre la literatura rosarina?

—Descubrí una cosa importante que no estaba en mi hipótesis de trabajo: el hecho de que la literatura de Rosario, proyectada dentro de la santafesina, cobra otras dimensiones. Después aparecieron otras cosas menores. Lo que yo llamo el sencillismo es muy distinto en Rosario y en Santa Fe. Tanto que a algunos autores los terminé ubicando en otras corrientes.

EM_DASH¿Cómo construiste tu investigación?

—En Rosario fui a las bibliotecas y descubrí sobre todo a la gente del pasado, porque a la mayoría de los contemporáneos ya los conocía. Averiguar sobre el interior provincial me costó más, no tuve ninguna beca, pero fui haciendo algunos viajes y rastreando por internet. De los últimos años, al haber tantos autores, me encargué de hacer más que nada una enumeración y de alguna manera clasificarlos.