Lionel Scaloni: "Lo positivo es que pasamos, que el equipo está"

Por supuesto hizo referencia a lo que fue la actuación de Dibu Martínez en la definición. “En los penales el equipo sintió una confianza ciega y es fundamental, aun fallando Leo. El equipo sabía que iba a suceder algo positivo con Dibu”, dijo. Y remató: “No hay mucho más por decir. Las ataja, y la pelota hacer ruido en la cancha por cómo las ataja. Es mejor que sea argentino”.

Cuando hizo referencia al ingreso de Otamendi mencionó: “Hicimos una línea de tres con Tagliafico porque Lisandro no estaba bien. Por eso Nico González fue una especie de quinto defensor. Esto es lo bueno que tiene el equipo, las variantes”.

Y agregó: “El partido sabía que iba a ser así. El primer tiempo el trámite fue bueno, más allá de no estuvimos cómodos. Y de Leo creo que hizo un buen partido. Cuando la pelota le llegaba tenía siempre varios jugadores encima”.

“Si el equipo juega bien él juega bien, pero el rival muchas veces poner dificultades. Desde que estamos acá nunca separamos la actuación individual a la colectiva”, sentenció.

Ángel Di María estuvo haciendo calentamiento fuera del campo, pero nunca ingresó y sobre eso el DT también fue consultado. “Le fuimos preguntando y cada vez que lo hicimos nos dijo que estaba bien. Ángel era una opción, pero el partido lo venía complicado y no me parece que sea un jugador que tenga que correr a los rivales. ¿A quién no le gusta ver a Di María?”

Además se refirió a cómo fue el final del partido de Messi. “Leo terminó bien y no creo que tenga problemas. Estamos en una semifinal, lo que es un valor muy bueno por el nivel de las elecciones. Decían que nuestro cuadro era fácil y no estaría tan seguro de eso”.

Tras la clasificación un colaborador fue a saludar a Scaloni de manera efusiva y lo hizo con un beso en la boca. En la conferencia el técnico fue consultado y se tomó el tema con mucha gracia. “Fue un chiste, A Marito lo conozco de toda la vida. Es un amigo entrañable. No me di cuenta dónde me dio el beso, pero son cosas que pasan cuando están alegre. Pero no fue consentido eh, ja”.