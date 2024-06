Argentina entrenó ya en Nueva Jersey y Scaloni podría meter cambios ante Chile

La práctica de la selección argentina fue a puertas cerradas y Scaloni no dio pistas del equipo, aunque podría haber cambios ante Chile respecto al 2 a 0 frente a Canadá.

Argentina entrenó por primera vez en Nueva Jersey , donde el martes enfrentará a Chile por la segunda fecha del Grupo A y buscará asegurar la clasificación a los cuartos de final. Y aunque Lionel Scaloni no es nunca de anticipar la formación y todo el mundo está en buenas condiciones físicas, no sería extraño que produzca cambios.

Por lo pronto, el plantel no entrenó en ese estadio, sino que lo hizo en el Red Bull Training Center por la tarde de este sábado, distante a unos pocos minutos del hotel donde está alojado.

Scaloni y los trabajos con pelota

Ahí Scaloni dispuso de varios trabajos con pelota, sin parar un equipo definido, algo que por otra parte no suele hacer habitualmente. La práctica estuvo cerrada a los medios de prensa.

Y en tren de las especulaciones, habrá que ver qué piensa Scaloni para este encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que pese al triunfo ante Canadá y las numerosas situaciones de gol creadas, el juego no estuvo aceitado, el dominio fue por momentos y no por nada en un momento del partido debió rearmar la defensa con tres zagueros centrales.

Precisamente, una de las preguntas es si Nicolás Otamendi seguirá afuera del equipo, aunque si ingresa sería también para cambiar el sistema como en ese complemento del debut. Difícilmente hoy saldría Lisandro Martínez.

En cambio, habrá que ver cómo terminó Marcos Acuña. Porque fue un jugador cuidado en la previa para que llegue en las mejores condiciones y tal vez Scaloni piense en intercarlo con Nicolás Tagliafico como hizo en el Mundial.

¿Angel Di María estará de arranque?

La presencia de Angel Di María de entrada también asomaría como incógnita. Pensando en que el jugador es junto a Lionel Messi de los más veteranos del equipo y tal vez el técnico pueda cuidarlo un encuentro.

Por supuesto, Scaloni tratará de asegurar ante Chile la clasificación con una victoria y después sí, ante Perú, pueda guardar más. Así que es una decisión que puede tomar ahora o en el último encuentro del grupo. En ese caso, Nicolás González o Gio Lo Celso asomarían de candidatos, y menos Valentín Carboni.

¿En el medio seguirán los tres que salieron ante Canadá o puede haber algún reordenamiento, con Enzo Fernández o el mismo Lo Celso con posibilidades, teniendo en cuenta que no funcionaron muy aceitados? En ese caso, Leandro Paredes podría salir.

Scaloni no es de pensar que equipo que gana no se toca y de ahí que las especulaciones sean lógicas, como en la presencia del 9, Julián Alvarez o Lautaro Martínez. El técnico puede repetir ante Chile pero probablemente no lo haga. En la conferencia de prensa del lunes seguramente algunas incógnitas podránd despejarse.