Conflicto en MetroFund: tras una audiencia, acordaron el pago de indemnizaciones a 40 personas cesanteadas La reunión se dio en el Ministerio de Trabajo provincial entre trabajadores, representantes gremiales de la UOM y dueños de la empresa 25 de octubre 2025 · 18:49hs

Tras una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial por 42 despidos en la fábrica MetroFund de la zona sudoeste, en la que se reunieron trabajadores de la planta, representantes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dueños de la empresa, se acordó el pago de indemnizaciones a 40 personas cesanteadas.

El abogado de la UOM, Pablo Cerra, dijo: "Como gremio no apoyamos indemnizaciones sino la defensa de los puestos laborales, pero sí lógicamente se dejará que los muchachos decidan qué optar y acompañaremos. En representación de mi cliente, que es la Unión Obrera Metalúrgica, nosotros no venimos al ministerio a negociar indemnizaciones, venimos a negociar puestos de trabajo y nosotros seguimos sosteniendo la nulidad de todos los despidos”.

“En el marco de la dilación del conflicto, que claramente hace que los trabajadores sufran porque tienen cuestiones alimentarias que no pueden cumplir, están evaluando una propuesta indemnizatoria que es menor al 100% de lo que les corresponde”, aseguró el letrado de la UOM.

“Estamos totalmente en desacuerdo, pero no vamos a poner objeción a la voluntad libre de los trabajadores en aceptar la propuesta”, insistió Cerra, y aclaró que “la nueva propuesta de la empresa fue mejoradora de algunas cuestiones que tienen que ver con la lucha que se llevó adelante en este tiempo”.