La Capital | comercio internacional | Arca

ARCA incorpora permisos de fertilizantes a la VUCEA y busca agilizar importaciones clave para el agro

El nuevo procedimiento apunta a reducir tiempos y cargas administrativas para productos esenciales en la producción agrícola, uno de los motores exportadores del país.

Lic Aneley Nicole Magariños (Área de Comunicación FNGA)

Por Lic Aneley Nicole Magariños (Área de Comunicación FNGA)

4 de noviembre 2025 · 11:41hs
ARCA incorpora permisos de fertilizantes a la VUCEA y busca agilizar importaciones clave para el agro

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la incorporación del “Aviso de Importación” y la “Autorización de Importación” de fertilizantes y enmiendas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5773/2025, implementa lo dispuesto por el Decreto 101/25 y la Resolución 214/25 del SENASA.

El cambio normativo implica que toda la documentación vinculada al ingreso de insumos agropecuarios alcanzados se gestionará a través de la plataforma única de comercio exterior, lo que permitirá un intercambio automático de información entre los organismos involucrados y la Aduana.

Hasta ahora, los permisos y certificados que regulan el tráfico internacional de fertilizantes seguían procedimientos administrativos y de control de larga data, basados en normativas previas como la Resolución ANA 2013/93. Con la actualización, esos procesos se integran en el Sistema Informático Malvina (SIM) para validaciones automáticas al momento de oficializar una destinación.

Además, se reemplaza el artículo 8° de la Resolución 2013/93 y se deroga el Anexo IV, que incluía listados específicos de productos sujetos a autorizaciones previas. A partir de ahora, las pautas procedimentales se encuentran en un nuevo anexo técnico publicado por ARCA, junto con un manual de usuario disponible en su sitio web.

La medida entró en vigencia a los diez días hábiles desde su publicación, y las autorizaciones emitidas con anterioridad seguirán siendo válidas hasta su vencimiento.

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Lo último

Tragedia y en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infanto

Tragedia y en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infanto

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos

Quién es Jonathan Bailey: de Bridgerton al hombre más sexy del mundo en 2025

Quién es Jonathan Bailey: de "Bridgerton" al hombre más sexy del mundo en 2025

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos

De las cinco personas involucradas, dos de ellas debieron ser trasladadas a un hospital para cuidados más intensivos. El camino a Córdoba está cortado

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez: hay cinco heridos
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad
Salud

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones
La Ciudad

Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Ovación
Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez
Ovación

Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez

Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez

Faustino Oro hace historia: eliminó a un gran maestro croata y avanza en el Mundial de Ajedrez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Policiales
Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto
Policiales

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La Ciudad
Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado
La Ciudad

Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones

Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones

Anmat prohibió 18 suplementos dietarios producidos por una empresa santafesina

Anmat prohibió 18 suplementos dietarios producidos por una empresa santafesina

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
Información General

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
El Mundo

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Información General

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas

Durán Barba: Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente
Política

Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante
Política

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Policiales

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
La Ciudad

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Economía

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal