ARCA incorpora permisos de fertilizantes a la VUCEA y busca agilizar importaciones clave para el agro El nuevo procedimiento apunta a reducir tiempos y cargas administrativas para productos esenciales en la producción agrícola, uno de los motores exportadores del país. Por Lic Aneley Nicole Magariños (Área de Comunicación FNGA) 4 de noviembre 2025 · 11:41hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la incorporación del “Aviso de Importación” y la “Autorización de Importación” de fertilizantes y enmiendas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5773/2025, implementa lo dispuesto por el Decreto 101/25 y la Resolución 214/25 del SENASA.

El cambio normativo implica que toda la documentación vinculada al ingreso de insumos agropecuarios alcanzados se gestionará a través de la plataforma única de comercio exterior, lo que permitirá un intercambio automático de información entre los organismos involucrados y la Aduana.

Hasta ahora, los permisos y certificados que regulan el tráfico internacional de fertilizantes seguían procedimientos administrativos y de control de larga data, basados en normativas previas como la Resolución ANA 2013/93. Con la actualización, esos procesos se integran en el Sistema Informático Malvina (SIM) para validaciones automáticas al momento de oficializar una destinación.

Además, se reemplaza el artículo 8° de la Resolución 2013/93 y se deroga el Anexo IV, que incluía listados específicos de productos sujetos a autorizaciones previas. A partir de ahora, las pautas procedimentales se encuentran en un nuevo anexo técnico publicado por ARCA, junto con un manual de usuario disponible en su sitio web.