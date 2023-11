Siempre me siento feliz, porque no espero nada de nadie; esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución, lo único que no se resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima. Los gritos son el arma de los cobardes, de los que no tienen la razón. Siempre encontrarás gente que te quiere culpar de sus fracasos y cada quien tiene lo que se merece. Hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida para avisarnos que después de un túnel oscuro y lleno de soledad vienen cosas muy buenas. Por eso, disfrutá la vida, porque es muy corta, amala, sé feliz y siempre sonríe, solo vive intensamente para ti y por ti. Un día comprendí que el silencio, vale mas que mil palabras!