¡Qué manera de mentirnos!

¿De qué aumento del trabajo, la inversión y la producción habla este gobierno? El ministro Sukerman del gobierno kirchnerista de Santa Fe no tiene vergüenza al afirmar que hay más empleo que en el año 2019. Obviamente, manejando estadísticas por lo menos amañadas o mentirosas que ocultan el hecho real que el único empleo que creció es el estatal. Lo cual para la economía general del país es por lo menos desastroso, al igual que la profusión de planes sociales, subsidios o “planes platita” mediante una fabulosa emisión de billetes por el Banco Central, pero que no va acompañada de un aumento del “producto bruto interno” y de las inversiones privadas que aportan creación genuina de riqueza, como la producción agropecuaria que es una de la que más aporta al país con el esfuerzo exclusivo de los productores y no de un gobierno nacional que sólo sabe cobrar impuestos y que sueña como lo ha demostrado con “confiscaciones cristinistas” a la venezolana. El señor Sukerman miente y oculta la cantidad de empresas que han cerrado o se han ido del país desde el año 2019. Otro ejemplo que los desnuda: Hace unos días en el Chaco cerró otra empresa como resultado de los bloqueos mafiosos que acostumbra a cometer el sindicato moyanista “k” de Camioneros, con el silencio cómplice del gobierno nacional y provincial del Chaco. Entonces, de qué reactivación hablan estos manipuladores seriales. Por otro lado, los comercios que se vieron obligados a cerrar con pérdida de miles de puestos de trabajo durante la pandemia se van recuperando de a poco sólo gracias al esfuerzo de los comerciantes, y no por el mérito de un gobierno que vemos en los hechos como absolutanente inepto para sacar a la Argentina adelante, y alejarla lo más posible de las oscuras realidades que viven hermanos de otros países latinoamericanos, Venezuela y Cuba en particular.