La Batalla de Tucumán se libró el 24 de septiembre de 1812 en la lucha por la Independencia. El General Manuel Belgrano, al mando del Ejército del Norte, enfrentó con gran valor y coraje a los invasores realistas que avanzaban desde el Alto Perú. A la madrugada del 25, Belgrano supo que el enemigo había retrocedido y reconoció el triunfo. Belgrano resultó una figura controvertida para el gobierno de Buenos Aires, Primer Triunvirato, ya que se le había ordenado emprender la retirada desde Jujuy hacia Córdoba. Sin embargo, Belgrano se opuso pese a las reiteradas órdenes de abandonar las zonas amenazadas por el avance de las tropas de Tristán y fundamentó su negativa a emprender el regreso: "Algo es preciso realizar y ésta es la ocasión de hacerlo. Voy a presentar batalla y en caso desagraciado me encerraré en la plaza hasta concluir con honor". Rivadavia insistía en la retirada: "Así lo ordena y manda este gobierno por última vez. La falta de cumplimiento de ella le deberá a V.S. los más graves cargos de responsabilidad". Vicente F. López dijo: "Fue la más criolla de cuantas batallas se han dado en territorio argentino. Faltó tal vez entrenamiento a los soldados, tucumanos, jujeños, santiagueños, riojanos y catamarqueños; pero en cambio sobró coraje, viveza, generosidad, para defender a su tierra y ganaron al grito de ¡Viva la Patria!". Bernardo Monteagudo recordó: "De no haberse producido ese triunfo, los realistas ya estarían en Córdoba, y los enemigos interiores acelerarían el momento de nuestra desolación. Jurad la Independencia, sostenedla con vuestra sangre, enarbolad su pabellón y estas serán las exequias más dignas de los mártires de Tucumán".

Honremos la vida cantando

Así se denominó el concierto que ofreció el conjunto Ars Nova el viernes último en el auditorio de la Sociedad Mutual de Empleados Públicos. Un espectáculo cargado de belleza, color y emoción que recorrió parte de la música de nuestro continente abarcando obras del folclore latino y norteamericano, haciendo una parada especial en la música popular argentina, incluyendo cuecas, zambas, vidalas, tangos y baladas. Ritmos que nos acercaron a tradiciones, costumbres y sentimientos del pueblo americano, a su diversidad cultural y a la búsqueda de su propia identidad. El maestro Miguel Angel Solagna, director de Ars Nova, con laboriosidad, precisión y sutileza fue hilvanando las voces de los sopranos, contraltos, tenores y barítonos en una sinfonía musical de significativo relieve artístico. Asimismo, es alentador comprobar la manera con que la Sociedad Mutual de Empleados Públicos se afianza en su objetivo cultural de brindar a la comunidad espectáculos de jerarquía, siempre con entrada libre y gratuita.

Así es el mundo de la política

Cuando alguien compra un producto y no cumple su cometido por fallas ajenas al adquirente, tiene el derecho de devolverlo y solicitar el reintegro de lo abonado. Quienes votaron a Susana Rueda y se sienten defraudados ante su declaración de apoyo a los Fernández no podrán solicitar la devolución de su voto. Así es la política.

Empezar por uno mismo

"Fuera del país esto no pasa". Frase dicha por la mayoría de las personas que viven en Argentina. Pero nos preguntamos ¿por qué acá no? No sólo tener un trabajo bien posicionado nos hace crecer. Creo que las acciones que realizamos día a día son de suma importancia. Tengo 26 años y noto la falta de respeto, los mínimos detalles que se viven en lo cotidiano. ¿Cuánto cuesta ser amable? Y no sólo se trata de la juventud, también hay adultos que escasean de responder con cordialidad. Se vive a un ritmo de vida veloz, pero no por eso debemos perder nuestros valores. El llegar a un sitio y saludar de forma cortés, el ceder el asiento cuando una persona lo requiere. Y así podría estar nombrando infinitos hechos que hacen que crezcamos como país. Hay que dejar de lado la envidia que se recibe de ciertos individuos y cambiar las actitudes que no suman por las que sí lo hacen. Quiero un país mejor, con menos familias que decidan mudarse al llamado primer mundo, pero no podemos salir adelante si el cambio no comienza por uno.