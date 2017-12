Hijo querido, te extraño mucho

Amado hijo Kevin: A través de estas simples y muy sentidas palabras que salen de lo más profundo de mi alma, quería decirte lo mucho que te extraño. En estas fechas se cumplen nueve años desde la última vez que estuviste en casa y pude abrazarte personalmente, como era siempre en esa época en la que compartía tu tenencia. Y te digo abrazarte personalmente porque te aseguro que te abrazo en mi mente y pensamiento todos los días de mi vida. Aún no puedo entender cómo pudieron hacerte tanto daño separándote desde tu niñez (tenias 9 años) de tu papá y de tus hermanos mayores, Jony y Brian. La decisión de tu mamá (amparada también por quienes la rodeaban y "asesoraban" muy mal y tóxicamente) de influenciarte tan negativamente ejerciendo sobre vos el síndrome de Alienación Parental (conjunto de síntomas que son consecuencia del uso de diferentes estrategias por parte de un progenitor, en las que ejerce influencias en el pensamiento de los hijos con la intención de destruir la relación con el otro progenitor). Tengo pruebas y fundamentos como para empapelar el Monumento a la Bandera de lo que estoy expresando, todo eso hizo que mi gran lucha, constante aún, permanezca estéril y me haya desgastado en varios aspectos, pero jamás bajaré los brazos ya que mi amor por vos, hijo, fue, es y siempre será inalterable. Jamás me resultó fácil cargar con esta cruz sobre mi espalda y más aún teniendo que criar y educar solo a tus otros dos hermanos (que también son mi mayor y más fuerte orgullo en todo aspecto). Jamás abandoné el querer estar integrado con vos, hijo mío, y todas las personas que me rodearon son fieles testigos de mi lucha y actitud de padre. Pero también entendí que no podía seguir siendo manipulado por diferentes estratos de la sociedad, ya me lo había dicho en su momento mi abogado y amigo en toda esa parte de la vida: "Vos no vas a encontrar la solución dentro de los Tribunales", ya que por más que ganara sentencias, después de la teoría, a la práctica todo era diferente, con cómplices y culpables particulares y profesionales. Entonces entendí. Pero el dolor jamás se me fue, demasiada injusticia organizada, y así aprendí a convivir con ese dolor que me acompaña y que cuando estoy solo moja mi almohada muchas veces. Así me hice fuerte para sobrevivir y no demostrar esa debilidad ante los demás. Ahora ya tenés 18 años, y aunque para vos yo sea simplemente Diego y no papá, ojalá que cuando madures comprendas, entiendas y vuelvas a decirme "papi" y me abraces, y así tocar el cielo con las manos, tan simple y contundente como eso: un abrazo para que sientas mi amor y que siempre contarás conmigo en todo lo que necesites. Siempre seré tu papá en cuerpo y alma. Siempre estás en mí. Hijo, te amo. Hijo, te extraño mucho.

Mentiras, abandono y falta de inversión

En el contexto general en que vivimos, quizás mi tema sea menor. Pero por eso no creo que deba ser menos importante la situación de abandono que sufre la zona sur de la ciudad. Esta se podría extender a otra zona de la misma urbe, pero yo me voy referir a donde vivo. Esto se ubica en lo denominado barrio San Martín "A". A lo que me refiero puntualmente a que de una forma casi sistemática pagamos por servicios que en sí no tenemos. El estado del pavimento es deplorable, no hay limpieza de zanjas. La recolección de basura es arbitraria, pasan cuando tienen ganas. El impuesto municipal no se paga para cubrir lo que en nuestro caso sería los "no" servicios prestados. Y ahora ya empezamos con el gran tema de la luz y el agua; la primera ya hace más de una semana que mi casa padece variaciones de tensión que van desde los 110 a 225 voltios. Lo peor es que si llamás para reclamar, jamás te atiende un ser humano (convengamos que tampoco es la gente idónea, hace lo que le dicen: tomar el reclamo, no le pidas más), lo hace la máquina y ahí estás, siendo un número de un reclamo más. Con el agua no nos va mejor, más de un vecino tuvo que improvisar una cisterna como para abastecer un tanque que está en el techo. Que si no tenés servicio eléctrico tampoco termina siendo una solución. Eso sí, durante todo el año el gobierno se llena la boca diciendo que "se hicieron fuertes inversiones". Pero después la triste realidad lo lleva a otro lugar en el que se buscan excusas falsas para evitar decir que aún el sistema atrasa y que no pueden explicar bien en dónde fueron las mejorías realizadas. Para mejor de todo esto, se habla de subas en la TGI, en agua y luz. La gran pregunta es, ¿este aumento para qué es? ¿Para seguir alimentando un círculo vicioso que nos ha mentido durante años? ¿Alguna vez tendremos la suerte de que hagan algo altruista para el resto de los ciudadanos? Sólo el tiempo lo dirá.

Pablo Gabriel Giménez

Enésimo reclamo por conexión a internet

Si vas a contratar internet procurá que no sea Arnet. A dos meses de haber solicitado un servicio de telefonía fija con internet, para ser más precisa Arnet-Telecom, y habiendo sido aprobado el sistema de cableado que en teoría deberían hacer en el edificio donde vivo para proveerme el servicio que me afirmaron el 10 de octubre de 2017 tendría en tan sólo 10 días, sigo esperando que la empresa cumpla con lo establecido. Yo me pregunto, ¿quién se hace cargo de mi tiempo y dinero perdido? Que si bien no está facturado por Telecom me lo están generando por los días sin servicio desde el momento en que se comprometen a proveerme de un servicio que luego no cumplen. Llevando cuatro reclamos y miles de números de gestión anotados, sumadas las horas que dicen me van a llamar y llevando 60 días de demora, me pregunto: ¿A quién tengo que conocer para que esto se resuelva?¿Tengo que llegar hasta el Enacom? Recurriendo a la ley de Defensa al Consumidor 24.240 y teniendo en sus registros el detalle de lo aquí expuesto, solicito al sector técnico cumpla con mi reclamo en forma inmediata. Pedido de conexión: 11/10/2017 – Reclamos vigentes: 21/11 – 27/11 – 1/12 – 7-12 (1A71NEVUI). Muchas gracias

Sobre el anunciado aumento de la TGI

Es muy fácil trasladar aumentos a la TGI para derivarlas a distintas prestaciones de la Municipalidad de Rosario. Pasó con el alumbrado público que abonábamos con la TGI, y la llevaron a pagarla con la factura de la EPE. Hoy nos aumentan la tasa en un 7,5% para destinarla a la capitalización del transporte público, para que el Ejecutivo no pague el costo político del aumento, y no impacte en el usuario de dicho servicio. Ahora bien, ¿por qué no recurren a otros tipos de recaudación para solventar el desfasaje del costo del boleto, o que los concejales se bajen sus dietas un 20 % y se destine a financiar el costo del boleto? ¿Por qué siempre se carga con el contribuyente que debe costear con todos los aumentos descontrolados que sufrimos y que no estamos en condiciones monetarias de seguir sufriendo? Si el Ejecutivo tuviera otras actitudes, capaces de generar ahorros en la gestión (más controles del erario público, como tener que realizar reparaciones en obras recién terminadas, optimizar las prestaciones ajustándolas a las verdaderas necesidades), otro sería el pago que deberíamos hacer por la TGI.

Luis Alberto Cattaneo

DNI 6.066.740