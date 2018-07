Fisherton, mi lugar en el mundo

El 27 de julio se cumplieron 129 años de la creación de Fisherton. Ha sido desde ese momento un lugar especial, diferente al resto de los demás barrios de Rosario. Desde su nacimiento como "pueblo" hasta su consolidación como barrio alejado del ruidoso centro de la ciudad ha mantenido un estilo de vida diferente, con identidad propia. Sus primitivos habitantes, inmigrantes de origen italiano, español, británico, polaco, judío y suizo, marcaron la diferencia con otros barrios por la constitución de su tejido social y cultural, donde estas seis corrientes inmigratorias le dieron ese estilo especial al que me refiero, consolidado con el correr del tiempo por la peculiar forma de vivir de quienes nacieron y se criaron en este lugar. Todos ellos, casi sin querer, aprendieron a vivir y a nutrirse de lo mejor que tenía cada una de las costumbres de sus antepasados, sin perder su identidad de origen y respetando su idiosincrasia; en definitiva, una madura y verdadera convivencia urbana. La tranquilidad pueblerina de Fisherton ha sido una constante hasta no hace mucho tiempo, cuando el crecimiento urbano y demográfico le fue robando ese peculiar encanto. La forestación de sus calles y jardines, el canto de los pájaros, la vegetación de las diferentes especies, el aroma de las flores, los colores en las distintas épocas del año, el contacto con la naturaleza, ponen el sello de estilo distinguido a esta parte de la ciudad, casi como una fantasía hecha realidad, palpable e irresistible. Hasta el aire es diferente, basta con venir del centro de la ciudad para poder apreciar el notable cambio de temperatura y la diferencia del aire, algo más fresco y puro. Años atrás esa diferencia se advertía a la altura de Provincias Unidas. El presente nos muestra que a pesar de los duros y violentos cambios que los nuevos tiempos nos imponen, no se ha perdido la mística de otrora; la aureola fantasmal del pasado se cierne como una coraza valiente que se niega y se resiste a perder la identidad que sus antepasados y sus hijos le dieron a través de más de cien años desde su creación. Creo, que mientras siempre exista un amanecer, Fisherton seguirá siendo un lugar especial.

China, por la Ruta de la Seda

Mientras Trump se dedica a sus "tuitamenazas" que por suerte luego no cumple, el gobierno chino fiel a su milenaria historia sigue sin prisa, pero sin pausa, el "camino de la seda", la diplomacia sin estridencias que está dando sus buenos frutos al punto de que su influencia crece mientras que la de Estados Unidos pareciera decaer. Así, el Dragón Rojo demuestra que los métodos pacíficos, incluso en los casos de defensa propia y urgente, son los más eficientes. Henry Kissinger fue el artífice de la histórica visita de Richard Nixon a Beijing en 1972 que significó el principio del fin del "peligro rojo", un auténtico trauma occidental que creía imparable el triunfo comunista violento sobre Occidente. En su libro "China" examina la estrategia de la diplomacia del país asiático y el cambio de un paisaje rural y atrasado a la actual potencia económica, al punto que hoy es la segunda economía del mundo, sólo detrás de Estados Unidos y no muy lejos de toda Europa junta. El sábado 21 de julio el presidente chino, Xi Jinping, comenzó su cuarto viaje por un continente olvidado por Estados Unidos y Europa, Africa. Senegal fue la primera escala de una gira que seguiría también en Ruanda, Sudáfrica y Mauricio. China es el primer socio comercial del continente africano desde hace una década tras desbancar a Estados Unidos. Tras años de creciente cooperación económica fijada en la obtención de recursos naturales, Beijing centra ahora sus esfuerzos en reforzar los lazos militares y financiar una explosión de proyectos de infraestructura. Además de los miles de millones de dólares invertidos en la obtención de recursos naturales, Africa se ha convertido en el gran campo de pruebas de la construcción de infraestructuras con tecnología y financiación china en pos del proyecto de la "Nueva Ruta de la Seda", una ambiciosa red de infraestructuras que busca unir China no solamente con Africa sino también con Europa y el centro y sudeste de Asia a través de puertos, carreteras y ferrocarriles. Según datos oficiales, Beijing ha financiado la construcción o renovación de más de 6.000 kilómetros de ferrocarril en países como Angola, Etiopía, Kenia, Nigeria, Sudán o Yibuti. Y esto a pesar de las críticas sobre el impacto ambiental de sus proyectos, la opacidad de sus contratos ya que no hay un proceso de licitación abierto, o las consecuencias para los países más vulnerables en caso de no poder devolver los créditos otorgados. De hecho, por caso, el gobierno de Sri Lanka se vio obligado el año pasado a ceder a Beijing el control del puerto de Hambantota al no poder hacer frente a los préstamos. Como era de esperarse, la derecha sobre todo en Estados Unidos esta poniendo el grito en el cielo por este imparable "revival" de la "amenaza roja". Por caso, "China está subiendo. Es un desastre para el mundo, es una catástrofe potencialmente para Estados Unidos. Es por lejos la mayor amenaza no importa lo que te digan", ha dicho el comentarista Tucker Carlson. Quizás sea cierto, pero en todo caso deberían tomar nota de que el crecimiento chino va de la mano de la liberación de su mercado, lo que le ha permitido potenciar extraordinariamente su economía, y deberían "contraatacar" con la misma eficacia: con más libertad y con su correlato la paz.

¿Metáfora o amenaza de Luis D'Elía?

Sabiendo de quién proviene la "metáfora" no hay dudas de que el de Luis D'Elía no es un exabrupto sino lisa y llanamente una amenaza de muerte al presidente de la Nación. Que no busque atajos ni tampoco subterfugios para ocultar lo que claramente dijo en la entrevista de otro delincuente antisemita, cualquier parecido al Gordo Valor en una entrevista con la Garza Sosa, es pura coincidencia. Es un dirigente con un prontuario que chorrea sangre y con un espacio importante dentro del kirchnerismo que le permitió enriquecerse a costa de sus negocios espurios (combustibles), más la eventual participación que también determinará la Justicia en el caso del atentado a la Amia. Habla pavadas y aporta datos falaces instigado por otro adulterador de combustibles de los 90. Es un bochorno que todavía estos tipos estén sueltos, hay que encerrarlos y que se pudran en la cárcel. El Código de Justicia Penal en sus artículos 169/170/171 contempla la pena adecuada para estos casos. ¡Aplicarla ya!

Insólito y repudiable

Lo sucedido en la ciudad de Rafaela, no sólo es un hecho insólito y repudiable, sino que además es inmoral, grosero y repugnante, y ha infligido un gravísimo agravio a la esencia sagrada en la creencia religiosa de millones de católicos. Usar al Papa, el reprentante de Cristo en la Tierra, para fines chabacaneros y soeces, y colocar un trapo verde, nada menos que a la Virgen María, madre de todos los cristianos católicos; y que representa la madre de todas las madres que no abortan, es sin duda, una acción de más bajos, oscuros y satánicos instintos. Cuando en una obra de arte se utiliza acciones provocativas, hirientes, que ofenden el espíritu de la fe y las creencias de las personas, y la tradición de nuestro pueblo, la obra de arte se transforma tan sólo en un montón de basura.

