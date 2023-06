Al Banco Provincial de Santa Fe

El 1º de julio se cumplieron 25 años del paso a manos privadas del Banco Provincial de Santa Fe. Recuerdo ese 30 de junio de 1998 a la tarde acá en el Banco, jugaba Argentina Inglaterra por el Mundial de fútbol de Francia, las caras de tristeza de los compañeros que estábamos, los lagrimones de muchos y de algunos que ya no están. Hay “grandes” responsables que participaron activamente de este proceso, ahora se hacen los distraídos o dicen eso paso hace mucho tiempo, lamentablemente siguen estando en la actividad política,otros prometieron y prometen soluciones y solo lo utilizaron para sus campañas políticas. Hasta el día de hoy todas/os sufrieron y sufren las consecuencias de este proceso devastador de varios años para los trabajadores que ocasionaron graves problemas de salud, en algunos casos económicos y lamentablemente lo más doloroso es la enorme cantidad de fallecidos sin dudas a causa de esta desgraciada vivencia. A veces se me escapa una sonrisa cuando escucho a la gente en la calle que hasta el día de hoy dice “voy a hacer un trámite al Banco Provincial”. Yo sigo en el Banco, me quedan unos años para jubilarme. Un fuerte abrazo a todos los que hace mucho tiempo trabajamos en la familia que era nuestro Banco Provincial y a los que ya no están, mí grato y profundo recuerdo. Abrazo.