Copa Santa Fe: Preparados, listos... ¡ya!

El Payador te recita la justa

— Payador, cómo anda tras el finde largo, fue movidito me imagino.

— Sí, tuve que repartir el trabajo con mi hijo (el payadorcito). Yo en Chabás y él en San José de la Esquina.

— Dicen que hubo alguien que superó el récord de Usain Bolt.

— Mamita, cómo funciona el inventario popular. Primero le cuento que la fiesta completa fue para el globo, ganó el clásico, lo dejó afuera y sin DT. Es la segunda vez que lo hace.

— ¿Y quién fue el velocista?

— Damián Sciretta, el técnico del globo. Cuando terminó lo corrió el arquero suplente del Atlético para pegarle y no lo alcanzó. Todos quedaron admirados por la velocidad del ex defensor campeón con el salaíto. Una luz.

— ¿Pero por qué pasó?

— Los visitantes se quejaban porque se la pasó provocándolos y haciendo su show. De allí la bronca. Querían vengar la derrota.

— Lo positivo es que hubo más de 2.000 personas y todo fue muy correcto.

— La gente se portó de maravillas. El juez Marcos Ciardelli cometió un error grosero. Amonestó al 5 de Atlético a los 33’ y de no ser porque se lo pidieron los de Huracán no le mostraba la roja. Se había olvidado que ya tenía amarilla.

— ¿Y el DT Pablo Casadei?

— Tuvo que renunciar, no le quedó otra. Ahora le están buscando reemplazante. Atlético hizo una inversión muy grande y no vio los frutos.

— ¿Y en San José de la Esquina qué pasó?

— Todo tranqui. El joven árbitro Brian Ferreyra sacó adelante la primer final con jerarquía. Ganó Centenario y la revancha será en Artega.

— Mire, hablé con varios árbitros y la opinión es unánime. La Interprovincial está sucia. ¿Por qué?

— Es que hay dirigentes poderosos que presionan y exigen. En la liga son vulnerables. Por eso para el segundo cotejo los ojos están puestos en los árbitros. Es difícil para ellos dirigir con semejante presión, con directivos que mueven mucho dinero y quieren ganar como sea. ¿Me entiende?