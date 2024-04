Ante la baja obligada del Pitbull, Larriera estaría pensando en Esteban Fernández

Si bien el plantel rojinegro todavía no atraviesa horas de determinaciones en su semana de trabajo previa al trascendental choque de este sábado, a las 17, ante Boca, en el estadio Marcelo Bielsa, según lo trascendido desde el predio de entrenamiento de Bella Vista, ante la expulsión de Rodrigo Fernández y el regreso de Ever Banega, el técnico Mauricio Larriera está probando un armado más ofensivo tratando de mantener en el once principal a Esteban Fernández, quien fue la figura con dos goles y una destacada actuación ante Midland por Copa Argentina y frente a Sarmiento en Junín también mostró algunas pinceladas que le permitieron ratificar que en este momento es algo más que una alternativa en el equipo leproso.