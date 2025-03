Alexis Schmidt: "Ojalá en 2025 podamos hacer cosas importantes en Argentino"

Alexis Schmidt es el referente y voz cantante que tiene el plantel Argentino desde hace tres temporadas. El defensor de 24 años hizo todas las inferiores en Newell’s , llegó a jugar en reserva y como no le hicieron contrato debió buscar otros horizontes.

¿Cómo estás en lo personal para este 2025 y que sentís al llevar la cinta de capitán en el Salaíto?

Me encuentro muy bien, hicimos una pretemporada muy larga y buena a la vez. Contento porque volvió la competencia, que es lo que al jugador de fútbol más le gusta. Con respecto al ser capitán de Argentino, la verdad que es satisfactorio para mí. Es mi tercer año en el club y me toca ser el capitán, así que agradecido a la confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico.

Antes de desembarcar en Argentino hiciste todas las inferiores en Newell’s y reserva.

Así es, llegué a Newell’s con 7 años, hice todo el baby en Malvinas hasta pasar a Bella Vista. Después hice todas las divisiones inferiores hasta jugar en reserva. No tuve la posibilidad de firmar contrato, lo cual me hubiera encantado tener la oportunidad, pero son cosas del fútbol y algún momento se dará.

Alexis Schmidt se sumó en la temporada 2023

¿Te costó adaptarte al fútbol de ascenso?

Me costó los primeros partidos, es totalmente diferente. Mucho roce y segunda pelota que uno no estaba acostumbrado. Con el correr del tiempo me fui adaptando y sintiendo cómodo.

Vienen de hacer una buena temporada en el 2024 y ahora en 2025. ¿Para que está Argentino?.

El 2024 fue muy positivo. Además de que el club creció en todas sus estructuras, en cuanto a lo futbolístico fue un inesperado primer torneo puertas afueras pero en la interna del grupo sabíamos la calidad de jugadores que teníamos, así que no fue sorpresa. Después el segundo torneo no obtuvimos los resultados que queríamos pero nos sirvió para seguir madurando como equipo, ya que para muchos era su primer año en la categoría. Creo que en este 2025 se está viendo un Argentino más maduro. Siempre trataremos de desembolsar nuestro juego sin importar el rival ni la cancha. Ojalá podamos culminar el año con cosas importantes.

Se cambió el formato del torneo. ¿Cuál es tu opinión?

La forma del torneo es indistinta, creo que es un torneo muy competitivo, en dónde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo que sí me hubiera gustado es que por lo menos tuviéramos un clásico, más que nada para servir de vidriera y que la gente que no está tan metida en el ascenso se pueda enganchar.

Argentino arrancó bien el torneo de la Primera C

Sumaron 4 puntos en dos partidos. ¿Te quedaste con bronca por no haber ganado de local?

Con un poco de bronca porque uno quiere ganar siempre y más de local. Pero después cuando te pones a pensar en frío y analizas el partido, fue muy positivo. También en el fútbol hay una cuota de suerte que el fin de semana no tuvimos. Estoy tranquilo porque este es el camino que apuntamos.

Estuviste en los planes de Unión. Era una gran posibilidad en tus 24 años, a pesar de no darse tu idea e ilusión es dar un salto al fútbol profesional como se le dio a Juan Cruz Vega?

Tuve la posibilidad el año pasado de entrenar dos semanas en Unión de Santa Fe, me sentí muy bien que eso es lo importante. Uno se da cuenta que está a la altura y que está más cerca de lo que parece. Soy de las personas que piensa que las cosas pasan por algo, así que estoy tranquilo tratando de hacer lo mejor acá en Argentino y sé que en algún momento voy a poder dar ese gran salto de calidad.