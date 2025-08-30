Además del penal, en la derrota de Newell's ante Barracas hubo otra decisión muy polémica del árbitro

Carlos Mastrángelo aplicó doble vara cuando otorgó la mano dentro del área a favor de Barracas y además perjudicó a los rojinegros en otra jugada clave

El polémico arbitraje de Carlos Mastrángelo en la derrota de Newell's por 2 a 1 ante Barracas Central sigue y seguirá dando que hablar. Al árbitro se lo cuestionó por darle un penal dudoso al equipo visitante, cuando en una ocasión anterior, desde el VAR, no le otorgó a Newell's uno mucho más claro.

La jugada ocurrió en el comienzo del segundo tiempo, cuando el partido estaba 1 a 1. Tabares fue a disputar una pelota con un rival y pareció tocar la pelota con la mano. Mastrángelo no cobró penal en primera instancia, pero Pablo Dóvalo lo llamó desde el VAR y le sugirió que revisara la supuesta mano. Y, después de hacerlo, el árbitro marcó el penal que después Tapia convirtió en el 2 a 1 para Barracas.

En rigor, no es tan discutible la sanción de la mano de Tabares como la doble vara que aplican muchas veces los árbitros y en especial algunos. En este caso, Mastrángelo era el árbitro VAR en el partido anterior entre Barracas y Newell's el día del debut de Cristian Fabbiani. Ese día hubo una mano escandalosa de un jugador del Guapo, prácticamente una atajada dentro del área, que Mastrángelo no consideró penal.

La otra decisión polémica de Carlos Mastrángelo

Otra jugada muy polémica ocurrió a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, se imponía por 2 a 1 y a Newell's ya casi no le quedaba resto para intentar el empate.

Franco Orozco recibió un pase en el extremo izquierdo del ataque y cuando quiso adelantarla para dejar atrás a Jeppert, el defensor rival le tiró todo el cuerpo encima, sin la menor intención de jugar la pelota, y lo mandó al suelo.

El árbitro dejó seguir

No solo fue una falta clara, sino que además merecía la tarjeta amarilla porque el jugador de Barracas fue directamente a voltear al delantero rojinegro. Todo Newell's reclamó el foul, pero Mastrángelo dejó que la jugada siguiera. Y Jeppert siguió jugando como si nada.

No fue una jugada cualquiera. La falta se cometió a la altura del área y si Mastrángelo la hubiese cobrado, Newell's hubiera tenido un tiro libre que, con la pegada de Ever Banega, probablemente habría sido una buena chance para buscar la igualdad. Era, por tanto, una jugada clave en la búsqueda del empate por parte de Newell's.