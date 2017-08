Milagro Sala, a una firma de obtener la prisión domiciliaria

La líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, quedó ayer más cerca de ser beneficiada con la prisión domiciliaria, luego de que así lo ordenara uno de los jueces que la investiga y en cumplimiento de la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), aunque resta el pronunciamiento de otro magistrado.

El juez de Control 3 de Jujuy, Gastón Mercau, decidió otorgarle la prisión domiciliaria a Sala en un inmueble en el dique La Ciénaga, en el departamento El Carmen, mientras que el otro magistrado, Pablo Pullen Llermanos, dispuso que se realice allí una inspección hoy, a las 8.30, antes de decidir resolver en el mismo sentido.

Los abogados que patrocinan a la dirigente social ya advirtieron a los jueces que esa propiedad no está en condiciones de ser habitada: explicaron que "fue construida no como vivienda sino para desarrollar allí un centro de rehabilitación de adicciones que, finalmente, no se pudo concretar". E indicaron que, tras la detención de Sala, "el lugar fue vandalizado y saqueado".

"La Justicia del gobernador Gerardo Morales dispuso la domiciliaria de Milagro en una casa que no habitaba, que no tiene luz, agua, puertas, ventanas ni sanitarios. Es una persecución", advirtió la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien integra el equipo de letrados que patrocina a Sala.

Por su parte, Morales volvió a cuestionar la resolución de la Cidh y, a través de su cuenta en la red social Twitter, señaló: "Es vergonzoso que una delincuente como Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo".

Días atrás, Mercau había ordenado inspecciones en dos inmuebles de Sala para definir en cuál podría alojarse la ex diputada provincial: además del ubicado en El Carmen, también fue revisado el del barrio Cuyaya (en la capital jujeña), donde vive el marido de la dirigente, Raúl Noro.

Pese a que la líder de la Túpac Amaru había pedido ser trasladada a la propiedad capitalina, el magistrado dispuso que cumpla con la prisión domiciliaria en el inmueble ubicado en El Carmen, por lo que la decisión final ahora está en manos de Pullen Llermanos.

Mercau tiene a su cargo un expediente contra Sala por asociación ilícita, fraude y extorsión, mientras que Pullen Llermanos también dispuso su detención en febrero de 2016 por el presunto encubrimiento de un homicidio ocurrido en 2007.

La defensa de Sala reclamó el traslado inmediato desde el penal de Alto Comedero, donde está detenida desde enero de 2016, pero Mercau resolvió "diferir el efectivo cumplimiento de la medida a la comunicación por parte de la beneficiaria o sus representantes legales que la vivienda se encuentra en condiciones".

Además, confirmó que el traslado recién se cumplirá "únicamente si existe resolución en igual sentido de los demás juzgados que hubieren dispuesto una medida de coerción". Es decir, Pullen Llermanos.

En su fallo, Mercau señaló que el domicilio donde será alojada Sala tendrá "custodia a cargo de personal de Gendarmería y colaboración, en caso de resultar necesario, de la Policía de Jujuy".

También estableció que "podrá ingresar al inmueble, de 7 a 20, un número de personas que no deberá exceder de siete a la vez". Aunque aclaró que "esa restricción no se aplicará a los familiares directos" de la detenida.

La defensa de Sala

alertó que la propiedad elegida por el juez no

está en condiciones

de ser habitada