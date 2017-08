Cristina denunció al Correo Argentino por no enviar boletas a varios distritos

Unidad Ciudadana, el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) denunciaron hoy que el Correo Argentino no envió sus boletas a varios distritos de la Provincia de Buenos Aires, aunque minutos después del comienzo del comicio aparecieron las papeletas en las mesas.Apenas iniciado el acto electoral, el espacio liderado por la expresidenta Cristina Kirchner realizó una presentación ante el juez federal con competencia electoral Juan Manuel Culotta para advertir "faltante de boletas" en varias escuelas de alrededor de 15 distritos bonaerenses.Asimismo, los apoderados del frente opositor denunciaron la "obstaculización de las autoridades en la tarea de fiscalización y reposición de boletas".Por motivos similares, el Frente Justicialista, que llevó a Florencio Randazzo como precandidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, también envió un escrito al Juzgado Federal, aunque el propio postulante luego le bajó el tono a la presentación."Hemos hecho una denuncia, que es una formalidad. Habiendo enviado las boletas al Correo con anticipación no estaban colocadas como corresponde en algunos distritos de la provincia", indicó el exministro del Interior y Transporte al votar en la localidad platense de Gonnet, aunque aclaró que minutos después el problema había quedado solucionado.Otro de los espacios que se quejó fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que pidió a los votantes que "hagan conocer" las eventuales irregularidades que hubiera."Hemos encontrado faltante de boletas en varios lugares, por eso pedimos a nuestros votantes que nos hagan conocer si encuentran irregularidades en las mesas", manifestó el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Nicolás del Caño.Ante los planteos, el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Schimmel, manifestó que "no hubo faltante de boletas generalizadas".Al respecto, el funcionario judicial explicó que se registró "lo habitual en las elecciones" y subrayó que "se resolvió rápido por la presencia de los fiscales partidarios y los delegados judiciales en cada escuela que ayudaron a que todos se encaminara rápido".Justamente, a través de un mensaje de Whatsapp, la expresidenta Kirchner le pidió a los fiscales de su espacio político que estuvieran "atentos" y "cuidaran el voto", y que hagan su trabajo "con mucha dedicación y responsabilidad democrática"."Quiero pedirles muy especialmente que cuiden cada uno de los votos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Quiero pedirles que el recuento de votos y la confección de planillas lo hagan con mucha dedicación y responsabilidad democrática. Hay que estar muy atentos. Hoy, hay que cuidar el voto, uno por uno", señaló.