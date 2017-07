Con los ojos llorosos, Maxi Rodríguez contó que no continuará en Newell's. "Les comuniqué a los dirigentes que no voy a seguir en el club, quería que lo sepan de mi boca", afirmó el delantero.

Con los ojos llenos de lágrimas, Maxi anunció que fue la decisión "más difícil" que le tocó tomar en su carrera. "Hablé con los dirigentes, con todos, porque quería ver si se podía revertir la decisión. Pero no me cambió nada y por mi salud mental lo mejor era alejarme del club", afirmó.

En tanto anticipó que, si bien no tiene decidido cuál será su futuro, no jugará en el país en otro club que no sea Newell's. "Me llamaron muchos clubes de Buenos Aires, como ya sabrán, pero ya saben que no voy a jugar en el país con otra camiseta que no sea la de Newell's", aseguró.





Embed Conferencia de prensa de Maxi Rodríguez https://t.co/MF1QbmDgmp — Hernán Cabrera (@cabrerahercap) 20 de julio de 2017



Asimismo, dejó bien en claro que le gustaría volver para retirarse con en el club de sus amores. "Me gustaría despedirme con esta camiseta para saludar a los hinchas, a quienes les debo palabras de agradecimiento, pero por el momento la decisión es alejarme", lamentó. El capitán leproso ofreció una conferencia de prensa para comunicar su decisión de no permanecer en la institución que lo vio nacer futbolísticamente.