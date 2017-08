La pelota tomó vida en el Mundial de Vóley Sub 18 de Rosario y Santa Fe

El vóley y el estadio cubierto de Newell's tienen una conexión y una mística tan especial que, se trate de la categoría que se trate, siempre se siente bien ver volar la pelota por encima de la red o escuchar el chillido que disparan las zapatillas cuando no resbalan. Ahí, debajo de esas tribunas que supieron armar una verdadera caldera en las mejores épocas de la selección masculina, el vóley se siente bien. En cualquier idioma. Por eso, más allá de que ayer no haya habido butacas de almas desbordadas, la inauguración del Mundial de damas Sub 18 estuvo bien. Emotiva, simpática por el color que le pusieron las delegaciones. Y mucho mejor teniendo en cuenta la concurrencia a sabiendas de que Las Panteritas arrancaron su camino en Santa Fe y jugarán en Rosario si el trayecto no se complica. Sí, es que a esta cita ecuménica la albergan dos ciudades: la capital provincial (estadio UTN) y la Cuna de la Bandera (estadio de Newell's), y será en esta última donde se juegue la instancia definitoria. Cada ciudad es la casa de dos zonas. Ayer se jugaron cuatro partidos en cada sede y en ambas ciudades hubo ceremonia inaugural.

En Rosario abrieron la jornada Japón v. Perú (3-0) y Turquía v. República Dominicana (3-1), se hizo la ceremonia y luego jugaron Colombia v. Polonia (0-3) y Serbia v. Tailandia (3-0). De la inauguración fueron parte autoridades de todos los estamentos del vóley, Municipalidad y provincia. Hubo breves palabras de varios de ellos y un número folklórico que dio la bienvenida a las delegaciones que se ubicaron a lo ancho de la cancha. Las chicas de Polonia aportaron la nota, bailando cada ritmo que sonó por los altoparlantes, incluso desde antes del desfile que precedió todo lo citado. Japonesas y tailandesas fueron las más aclamadas por las nenas que se ubicaban en las tribunas laterales estirando brazos ansiosos de un reconocimiento por parte de las jugadoras, totalmente abiertas a la recepción de ese público que no quiso dejar pasar la oportunidad de vivenciar in situ el mejor vóley de la categoría.

"Queremos darles la bienvenida a Argentina y a Santa Fe. Es un placer. Acá hay muchísimo esfuerzo de muchísima gente, vamos a tener una semana de puro vóley. Aquí están los mejores equipos del mundo y es para aprovechar. Esta es la mejor manera de generar la empatía de los chicos con los clubes", dijo el presidente de la Federación Santafesina, Fabián Bochatay. A su turno, la intendenta Mónica Fein resaltó: "Permítanme darles la bienvenida, es histórico este Mundial Sub 18. Gracias por haber elegido a Rosario, a la Federación Internacional, a la Federación de Vóleibol Argentino. Es un orgullo que estemos participando activamente, porque esta ciudad respira deporte (...) Rosario quiere ser sede internacional del deporte (...) Aquí se forman grandes deportistas".

Concluidos todos los discursos y la entrega de plaquetas de reconocimiento entre las propias autoridades, se despejó la superficie de juego y allí Colombia y Polonia volvieron a darle "pelota" a la jornada.

Al torneo lo juegan 20 seleccionados y las zonas C y D son las que se disputan en Newell's: en la primera se miden Italia, Serbia, Polonia, Colombia y Tailandia. En la segunda, China, Turquía, Japón, Perú y República Dominicana.

En Santa Fe, Las Panteritas, 10ª del mundo, enfrentan en la A a Cuba, Eslovaquia, Corea del Sur y Alemania, ante la que debutaron anoche (3-1 con segmentos de 25/17, 25/23, 25/27 y 25/14). En la zona B está el gran favorito, EEUU, además de Brasil, Rusia, Bulgaria y México. Avanzan los cuatro mejores.

En esta ocasión no hay rosarinas en el plantel albiceleste, aunque la provincia está bien representada en la capitana Pilar Cina (Banco Provincial), Victoria Mayer (Regatas) y Sofía Meinardi (Central San Carlos).

En Rosario las entradas a los partidos son gratuitas y por medio del Ministerio de Educación y Sadop se invitó a las escuelas, convenio mediante. Es más, aquellas que aún no estén anotadas y quieran acercarse con grupos, pueden hacerlo comunicándose antes con la Dirección de Deportes de Santa Fe.

Hoy, en Newell's, estos partidos: China v. Turquía (a las 10); Japón v. Dominicana (12); Italia v. Serbia (17.30) y Polonia v. Tailandia (19.30). En Santa Fe Las Panteritas se miden ante Eslovaquia, desde las 19.30.