"Lo más importante es que tuvimos un diálogo realmente positivo con el juez (Fabián Bellizia), quien está de acuerdo con lo que venimos haciendo para volver a poner a Newell's de pie desde lo económico, lo que conseguiremos ni bien terminemos de acordar el pago de la deuda con Agremiados. Para conseguirlo es clave la reducción de la deuda y el presupuesto mensual que logramos de cara a la nueva temporada, para la cual trajimos a 8 refuerzos por 970.000 dólares", confió el presidente rojinegro Eduardo Bermúdez en diálogo con Ovación poco después de la reunión de casi dos horas que mantuvo ayer la dirigencia con el encargado de llevar adelante el salvataje económico en el que está encuadrado el club del parque Independencia.

Poco menos de un millón de dólares es la inversión que Newell's hizo en este tiempo de incorporaciones, con la llegada de 8 refuerzos entre los que se destacan Brian Sarmiento, Bruno Bianchi, Mauro Guevgeozian y Nery Leyes, quienes llegaron en lugar de Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco, Mauro Formica y Sebastián Domínguez (entre un total de 13 bajas) para reducir deuda y gasto mensual, que fue la prioridad impuesta por el órgano fiduciario que entiende en la convocatoria leprosa y del cual depende la normalización institucional.

Y esto es lo que ayer informó la dirigencia en la reunión con el juez Bellizia y compañía. Un diálogo del que "nosotros quedamos muy contentos con el juez y él con nosotros. Ahora vamos a trabajar en equipo junto al órgano fiduciario con reuniones semanales", indicó el presidente rojinegro. Y agregó: "El órgano fiduciario acepta las 8 incorporaciones que realizamos, ya que fueron hechas con una inversión de 970.000 dólares, con pases a préstamo".

"Logramos reducir la deuda y el presupuesto mensual", explicó Bermúdez destacando a la vez el hecho de quedar "en cero en cuanto a lo que se debía a la Fifa, con el pago de la deuda por Formica con su salida a Pumas de México y con lo de Scocco a River. Esto era muy importante porque podíamos correr el mismo riesgo que pasó Colón, cuando le descontaron puntos".

Asimismo, repasó que "también estamos en cero con la AFA" y que ahora "nos resta terminar el acuerdo con Agremiados para de una vez por todas poner al club de pie".

Precisamente, las tratativas con el gremio que agrupa a los futbolistas se están llevando a cabo con la participación del dirigente Juan José Concina (además es el representante del club en la superliga) en diálogo permanente con Sergio Marchi. Y las negociaciones son positivas al entender del presidente: "Todo conduce a que realicemos una importante entrega y el resto en 4 o 5 cuotas".

"Lo que se debe en Agremiados es una cifra muy importante y debe resolverse en conjunto, no separadamente con cada jugador", contó el titular leproso para agregar que "este acuerdo será histórico para Newell's porque quedaríamos en cero, hasta mejor que muchos clubes".

¿De dónde saldrá el dinero? En estos días por superliga se deposita y esperamos que la giren al juez, más una parte del contrato que se firmará con el nuevo proveedor de indumentaria (TBS) y la venta de algún jugador en lo que queda del libro de pases (ver aparte).

Para cerrar en cuanto al tema estrictamente económico, sentenció: "Es algo que debíamos hacer, que no es político, y que al hincha le puede costar entender. Pero de una vez Newell's debía saldar aquella deuda del tiempo de (Eduardo) López y también de la comisión directiva anterior".

En cuanto a lo futbolístico que se está formando, Bermúdez consideró que "como hincha claro que no me gusta quedarme sin los grandes jugadores que debieron irse", pero también entiende que "los tres se fueron con los números al día" y que "debíamos hacerlo por la difícil situación económica", aunque "claro que no fue una acción política que nos convenía, pero administrar pasión es muy jodido".

Ahora la apuesta fue por incorporar un buen número de jugadores (ocho) por la cantidad de los que se fueron (trece) y en la apuesta por Juan Manuel Llop como entrenador en esta temporada "arrancamos a 25 puntos del último, aliviados en la pelea por no descender, y el Chocho tiene a varios chicos que ya son realidad, como Fértoli, Valenzuela, Ribero, Escobar, Tevez, que ya no tendrán tanta presión como había al iniciarse el torneo pasado.

Y como acostumbra a presenciar todas las prácticas, Bermúdez evalúa que "al equipo lo veo bien. Es distinto al del torneo pasado. No digo ni mejor ni peor, sólo diferente. Ojalá nos acompañen los resultados".