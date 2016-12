Las farmacias suspenden el crédito a los jubilados

La Confederación Farmacéutica Argentina cortó desde el primer minuto de hoy el crédito a los afiliados del Pami.

Miguel Lombardo, presidente de la confederación responsabilizó por la medida al director del Pami, Carlos Regazzoni tras concluir anoche una reunión entre las partes. Los farmacéuticos alegan que "no hubo ninguna respuesta positiva a nuestras propuestas y reclamos para obtener un convenio sustentable sanitariamente, sostenible económicamente para las farmacias y que no afecte el bolsillo de los jubilados". También dirigen sus dardos a la industria farmacéutica, la que "no cumple con sus compromisos de pago a las farmacias, generando una deuda que se mide ya en miles de millones de pesos".

En ese contexto, los farmacéuticos aseveran que "el Pami y la industria farmacéutica no prevén ningún cambio en el actual modelo de prestación de medicamentos, salvo la intención de reducir de manera sostenida la cobertura del 100 por ciento que alcanza a la gran mayoría de sus afiliados, lo cual plantea un escenario que no hace más que asegurar la continuidad de una situación crítica que las farmacias ya no pueden seguir sosteniendo a riesgo de su propia subsistencia".