Anahí: manchas de sangre, cabellos y ropa de mujer en casa de un detenido

La fiscal que investiga el crimen de la adolescente Anahí Benítez en la localidad bonaerense de Lavallol dijo ayer que en la casilla donde anteanoche fue detenido un hombre hallaron manchas de sangre, cabellos y ropa de mujer, elementos que serán sometidos a pericias para intentar determinar si corresponden a la adolescente asesinada.

Fuentes judiciales informaron ayer que se dispuso un nuevo allanamiento con perros adiestrados en la vivienda precaria de un hombre de 34 años con antecedentes penales, segundo detenido en la causa por el homicidio de la adolescente de 16 años.

Asimismo, reportaron que se evaluaba la situación procesal de un profesor de matemática de 40 años, tras prestar ayer declaración indagatoria por el caso de la joven, que fue encontrada el viernes semienterrada en la Reserva Natural Municipal Santa Catalina de Lomas de Zamora.

La fiscal de Violencia de Género de Lomas de Zamora, Verónica Pérez, identificó a los dos detenidos como Marcos Esteban Bazán y el profesor Leonardo Agostino.

Pérez dijo que en la casilla de Bazán fueron halladas "manchas hemáticas, pelo y ropa de mujer" que serán sometidas a pericias y "la misma comida", arroz y verduras, que los forenses encontraron dentro del estómago de la adolescente al realizar la autopsia.

Asimismo, aseguró que la casilla allanada donde fue detenido Bazán "estaba descripta" en los diarios íntimos de la adolescente, pero no así el hombre, e indicó que había un alambre roto en el trayecto hacia el lugar donde apareció el cuerpo, a 300 metros.

"Hasta allí llegaron los perros rastreadores. Los perros fueron del lugar donde estaba el cuerpo hasta la casa de este hombre y marcaron un vivero donde hay una plantación de marihuana", puntualizó.

La funcionaria judicial dijo que al momento de ser detenido Bazán "no opuso ninguna resistencia, no dijo nada, pero el perro fue muy contundente" al marcar ese sitio.

Obsesionada con el profesor

Consultada sobre la relación de Leonardo Agostino con Anahí Benítez, de quien fue su profesor en 2015, consideró que "pasó el límite alumna-profesor, basada en una obsesión que tenía la nena con él".

"Por ahora no pudimos probar que haya vínculos entre Bazán y el profesor", acotó.

Un lugar peligroso

La fiscal Pérez manifestó que la reserva natural de Lomas de Zamora donde hallaron asesinada a Benítez "no es una zona para ir a caminar sola, pero el grupo de amigos de Anahí lo hacía, con esa picardía de «estoy en el bosque de noche»".

También admitió que podría ser liberado el profesor de matemática Leonardo Agostino, el primer detenido por el caso, a quien le iban a tomar declaración como imputado.

Fuentes policiales informaron que Bazán tenía antecedentes penales por drogas, una de ellas del 5 de marzo de 2003, la cual ya prescribió, y otra el 20 de diciembre de 2013, ambas por infracción a la ley 23.737 de drogas y ante el Juzgado Federal Número 1 de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

En tanto, la fiscal Verónica Pérez confirmó que la chica murió por "asfixia por sofocación" y que no hay signos de que haya sido abusada, mientras que los indicios señalan que fue retenida antes de la muerte al menos cuatro días en cautiverio.

"No se pudo establecer la mecánica del asesinato y si fue en el lugar en el que fue encontrado el cadáver o donde estuvo retenida", explicó.

Por su parte, el abogado de Marcos Bazán, Lucio de La Rosa, dijo que su cliente va a declarar entre las 10:30 y las 11 de hoy por propia voluntad.

"Mi defendido me dijo que va a prestar declaración y no se va a negar. El conocimiento pleno del expediente lo voy a tener mañana", indicó.

El letrado confirmó que "la mamá del sospechoso y la víctima se conocen porque trabajaban en el Hospital Gandulfo", pero sobre este dato sostuvo: "Esto no me lo hace autor del hecho. Es una noticia que ha mediatizado, pero no quiero que se politize".

espeluznante. Anahí Benítez, de 16 años, fue asesinada en la Reserva Natural de Lomas de Zamora.