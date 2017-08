Esteban Bullrich se mostró a favor que las religiones tengan su espacio en la educación

El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, afirmó en Corrientes que "vendría muy bien que todas las religiones tengan su espacio" en las escuelas, al responder el pedido de un sacerdote en la localidad de Esquina, donde el funcionario inauguró obras de infraestructura escolar junto al gobernador Ricardo Colombi.

"Por más que soy católico, trato de ser un apóstol y buen discípulo, sí creo que en las escuelas debemos enseñar otras religiones también, que también tienen lecciones para aprender", dijo el ministro Bullrich. Previamente el presbítero Juan Carlos Mendoza, quien ofreció una invocación religiosa para bendecir las nuevas aulas, le había pedido al ministro "que volvamos a impartir la educación católica en las aulas" ya que "no es imposible".

"Está pasando lo que está pasando porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hemos sacado los crucifijos de los juzgados, todos los signos de Dios los vamos sacando y hay que recuperarlos", dijo el sacerdote. Al responder, el titular de la cartera educativa dijo estar "convencido que las enseñanzas del Evangelio deben ser aprendidas, el ejemplo de Jesús debe ser aprendido, pero también el ejemplo de Mahoma, las enseñanzas del budismo y el hinduismo, otras religiones también para crecer juntos reconociendo al otro".





Bullrich

"Reconocer al otro es educar y si hacemos eso, la luz, no solamente la del cirio pascual, sino la luz de la educación va a brillar más fuerte que nunca", dijo el funcionario. Fijó su coincidencia con el religioso al manifestar que "en este mundo que crece en la exaltación de las diferencias, en buscar lo que nos hace diferentes y no en lo que nos une, y viniendo de una familia católica pero sabiendo que estamos en un país que siempre le abrió los brazos a todos, no importa como uno piensa o en qué cree".

"Este es un país que siempre le dio la mano, como dice nuestro Preámbulo, a todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, pero lamentablemente en este mundo eso no es lo común", argumentó. Asimismo recordó "la carta de San Pablo a Timoteo, un versículo del Evangelio, que me encantaría que fuera con el que termine mi vida: ´He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe´".

Y destacó que "el buen combate no es contra otro argentino, no es contra otro partido político ni contra otra ideología, es contra la ignorancia, contra la falta de educación, ese es el camino y no encontrando culpables sino encontrando soluciones".