Farías: "No vemos que el gobierno nacional trate a todas las provincias de igual manera"

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado santafesino, Pablo Farías, señaló hoy que en el manejo en la distribución de fondos no se ve "que el gobierno nacional trate a todas las provincias de la misma manera" y señaló que hay "discriminación" en la distribución de fondos para la obra pública.

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, Farías se refirió a los dichos del diputado nacional por el PRO Luciano Laspina, quien al referirse al pedido del pago de la deuda por coparticipación de parte del gobierno de Santa Fe dijo que "la frazada es corta" y que "los recursos son escasos".

"Todos sabemos que los recursos son limitados, que hay que tener mucho cuidado en cómo se invierten pero no vemos que se esté tratando a todas las provincias de la misma manera".

"Con el kirchnerismo hicimos exactamente lo mismo", dijo Farías respondiéndole al legislador nacional. "De hecho el fallo se logra por una acción judicial iniciada durante el gobierno de Hermes Binner y tuvimos la misma actitud de reclamo. Y si la frazada es corta , la frazada vale para todos. Porque no han utilizado el mismo argumento para la provincia de Buenos Aires, donde cada vez que la gobernadora (María Eugenia Vidal) necesitó fondos se le desembolsaron y no fue poco dinero. Lo mismo para la ciudad de Buenos Aires, donde han ido miles de millones de pesos, incrementando su transferencias. Ya allí no hubo miradas de frazadas ni se le pidió paciencia y tolerancia".

"Todos sabemos que los recursos son limitados, que hay que tener mucho cuidado en cómo se invierten pero no vemos que se esté tratando a todas las provincias de la misma manera. Tampoco pretendemos un desembolso de 25 mil millones de un día para el otro, como se hizo con la provincia de Buenos Aires en concepto de obras menores, que aquí está congelado desde hace años. Estamos pretendiendo un plan, o una propuesta que nos permita disponer lo antes de lo posible de los fondos. Es más, no nos oponemos a que parte de esos fondos sean a través de la emisión de títulos", amplió el ministro de Gobierno.

Al ser consultado sobre si consideraba que el gobierno nacional tenía privilegios con jurisdicciones del mismo color político, el funcionario provincial señaló que "no es porque yo lo digo, lo dicen los números. Hace poco se publicó la distribución de fondos en obras públicas de la Nación y ahí se ve claramente una discriminación, como lamentablemente en los 12 años del gobierno de los Kirchner. Nos parece fundamental la discusión del federalismo y del federalismo fiscal. Creo que es una de las grandes deudas de la Argentina y es una de las grandes trabas que tiene el desarrollo del crecimiento equilibrado de las distintas regiones".



Sobre la posibilidad de cancelar parte de la deuda con obra pública, Farías aclaró que "han habido anuncios muy importantes, pero que esté ejecutándose esa obra pública en Santa Fe no es cierto. La mayoría son continuación de obras que venían de antes, como la autovía de la ruta 34. Pero la autovía de la ruta 33 o la ruta 11 al norte, ni siquiera se ha llamado a licitación o ni siquiera se ha presentado el proyecto".

"Las obras públicas que Nación tiene que hacer, las tiene que hacer independientemente del dinero que se debe a la provincia, porque si no nuevamente nos veríamos perjudicados. No nos oponemos a que se adjudiquen en concepto de fondos que se nos deben, pero que no sean obras que la Nación sí o sí tiene que hacer como parte de su obligación porque son obras de la órbita federal", redondeó el minsitro.