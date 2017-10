"Todavía no olvidé", admitió la Princesita Karina que extraña al Kun Agüero

Luego de cuatro años de amor, Karina La Princesita se separó de Sergio "el Kun" Agüero, pero no todo parece estar perdido.

Al escuchar esto, Karina dijo mucho, con pocas palabras. "Me separé hace poquito y todavía no olvidé. Fin", le escribió a Ventura, alimentando los rumores de una reconciliación, como informaron en "Intrusos".

Además, "La Princesita" aclaró que no está saliendo con Lucas Velasco, con quien se la ve muy cerca.

"No estoy absolutamente con nadie, y no te miento. Yo sé que no debería dar explicaciones de mi vida, pero justo en este momento no me dan ganas de que me involucren con nadie", le dijo a Ventura.