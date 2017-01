El Indio Solari desató su furia y escribió una dura carta contra la revista Rolling Stone

"Entre otros disparates que lo consagran como el sargento Chirino del periodismo local, Juancito Ortibelli -ex empleado del mes de ese local de fast food de los Mitre-, dice que el Indio le pidió a ellos una nota. Lo cual, en caso de ser cierto, constituiría una ocasión histórica, dado que ni Los Redondos ni el Indio pidieron una sola nota en cuarenta años de tarea artística. Pero, tratándose de Ortibelli, está claro que lo que dice no puede -porque no suele- ser cierto", expresa en un párrafo del extenso texto emitido en Facebook. A su vez, agrega en el texto un mail de un periodista de la Rolling Stone pidiéndole la nota.

Tras el primer enojo público de Solari contra la revista, el amigo y escritor Marcelo Figueras, desde su cuenta de Facebook, publicó cómo fue el intercambio de mails entre el entorno del Indio y la revista. Esta vez, el propio Solari y Figueras desde el Facebook "Virumancia", redoblaron la apuesta y subieron también a la red social el intercambio de mails entre su manager, Julio Sáez, y el propio Indio para confirmar dicha entrevista.





Julio Sáez: Dear Charles, ¿qué día te parece que haga venir a la gente de RS? ¿El viernes por la mañana? Sólo dos personas.





Indio: OK. Pero supeditado todo a mi estado de ánimo. Las pastenacas me ponen en situaciones incómodas. Me emociono, me enojo desaforadamente, tengo bastantes momentos de hiperkinesia, etc. etc. etc. A partir de ahora, quien llame debe estar dispuesto a hacer la entrevista por Internet. Me envía las preguntas y yo respondo por misma vía. Si no paz y amor, pero el beso será siempre futuro.





"Todo este 'yo dije / él dijo' se pone en el contexto adecuado cuando uno se formula las siguientes preguntas: ¿a quién le conviene más que el Indio aparezca en tapa: al Indio o a la RS? ¿Necesita el Indio de la RS para vender más entradas o más discos? ¿Qué descubriríamos si viésemos la secuencia histórica de lo que vende la RS cuando aparece el Indio en tapa, comparado con el resto de sus ediciones? O sea, del modo más cartesiano posible: dada esta realidad, ¿quién le pediría una nota a quién, según indica la lógica más elemental?", sentencia en Facebook en el texto que firman el Indio Solari y el escritor Marcelo Figueras.