Un taller enseña cómo acceder en internet al registro de bibliotecas

"Nos proponemos transmitir que es divertido aprender y buscar información, y que hay otras formas de hacerlo", destacan Noelia Navoni y Evangelina Vives acerca del taller que funciona en la Biblioteca Estrada y capacita a estudiantes de escuelas secundarias en el uso de catálogos en línea. Este sistema integrado de gestión de bibliotecas llamado Koha funciona en todas las bibliotecas municipales de Rosario y permite que cualquier estudiante o interesado en buscar información y disponibilidad sobre un libro, pueda consultar en internet desde cualquier dispositivo. "En los últimos años del nivel secundario es importante la cantidad y calidad del material de estudio, y contar con esta herramienta facilita la búsqueda", señalan las coordinadoras del taller.

"Los estudiantes recurren a un sistema de búsqueda de información que a veces es precario, incluso les cuesta elaborar una consigna y determinar qué necesitan buscar, por eso la importancia de la alfabetización informacional que ofrece pautas y herramientas para optimizar el tiempo, iniciar una investigación o profundizar sobre determinado tema. Hasta hace unas décadas los catálogos eran grandes muebles con cajoncitos donde estaban ordenadas las fichas de papel que representaban los diferentes libros o volúmenes que componían la colección. Hoy los procedimientos de búsqueda por suerte son completamente diferentes pero hay que aprender a usarlos", describen.

La capacitación en el uso de catálogos en línea para escuelas secundarias es parte del Servicio de la Alfabetización Informacional que ofrece la Biblioteca José Manuel Estrada, a través de talleres, cursos, charlas y otras actividades. El objetivo es desarrollar competencias en el uso de la información. "Trabajamos cada día partiendo de las necesidades de nuestros usuarios, valorando sus conocimientos previos y promoviendo la inclusión digital y social. Ofrecemos una formación dinámica desde el arte, el juego y la investigación, integrando las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), con un pensamiento crítico", señalan las bibliotecarias y coordinadoras de este servicio.

Búsqueda de información

La idea de este taller es que estudiantes secundarios aprendan a usar el catálogo en línea de las Bibliotecas Municipales de Rosario, además de acercarlos así a los espacios y las actividades que cada institución propone. A través de esta herramienta pueden acceder a toda la información que necesitan para el estudio y disfrutar además de la lectura. Entre los contenidos propuestos durante esta capacitación que se extiende por dos horas figuran: cómo consultar catálogos bibliográficos y catálogos en línea; puntos de acceso; búsqueda simple y avanzada; el registro bibliográfico; cómo gestionar préstamos; el uso de la cuenta en el catálogo Koha, y también ejercitar con juegos y prácticas lo aprendido. "Los estudiantes siempre son participativos, incluso se entusiasman tanto que al otro día regresan a la biblioteca para asociarse", destacan de esta experiencia.

Koha es un software libre que administra la circulación de los libros, el registro, el uso del catálogo y los socios. Funciona desde el año 2014 en Rosario, sin embargo, Noelia y Evangelina, facilitadoras de este programa, recuerdan que durante el primer año ninguna escuela se interesó por esta propuesta. "Pero no nos desalentamos, porque sabíamos que apenas conocieran de qué se trataba, las docentes buscarían capacitar a sus alumnos. De todas maneras no alcanza a veces con una breve información para explicarles de qué se trata el catálogo en línea y despertar su interés", señalan asumiendo que con los secundarios cuesta un poco más establecer el vínculo. Si la institución lo requiere, las facilitadoras también llevan el taller a las escuelas.

Cualquier estudiante o usuario de la biblioteca puede consultar el catálogo en línea, comprobar si existe o no el registro de un libro. En cada publicación aparece indicado el título, su autor, año de edición y algún dato de contenido. "No se trata de una biblioteca virtual donde los interesados encontrarán el material completo sino de un catálogo colectivo que involucra la colección existente de todas las bibliotecas municipales de Rosario", aclara Evangelina. En el registro figuran además de la Biblioteca Estrada, la Biblioteca Argentina Dr. Juan Alvarez; la Hemeroteca; las bibliotecas del Museo de la Ciudad, Museo de la Memoria y del Museo Castagnino Macro; la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas; Biblioteca de la Lengua y el Aula Biblioteca Dres. Salk y Sabin. Además consultar un catálogo común permite comprobar dónde figura el libro, si está prestado o no y su fecha de disponibilidad. "En el caso de ser socio con un número de usuario y contraseña se puede reservar el libro", aclaran las bibliotecarias.

Para iniciar una consulta en línea no hace falta estar asociado a la biblioteca, aunque sí para retirar cualquier ejemplar. El costo para asociarse a la Biblioteca Estrada es de quince pesos cada tres años, con la posibilidad de acceder a cualquier otra biblioteca municipal. Los mayores de 18 años deben presentar DNI y un recibo de servicio o impuesto donde conste su domicilio coincidente con el documento; y en el caso de los menores de edad deberán hacerlo en compañía de un garante adulto.

Lugar de encuentro

"El uso del catálogo virtual de las bibliotecas es el punto de partida, que los habilita y capacita a futuro en el manejo de cualquier otro registro de las universidades. Pero con este espacio también proponemos que sea un lugar de encuentro más allá de la lectura, y que cuando no sepan dónde reunirse para hacer un trabajo de la escuela, vengan aquí, porque tienen todo a su disposición: la conexión a internet, las computadoras, el scanner y la impresora", invita Noelia.

La relevancia de este sistema radica en la posibilidad de acceso remoto, ya que la mayoría de las escuelas que frecuentan la biblioteca no son de la zona, y sólo se trasladan hasta allí si antes comprueban que el material se encuentra disponible. Respecto de los grupos que ya visitaron la biblioteca, la Escuela Técnica Nº 346 J. Antonio Alvarez de Arenales" participó en agosto del taller Koha. "En el marco del aula propusimos esta capacitación como una herramienta más para realizar tareas de investigación. Muchas veces los chicos se ven limitados al material de la biblioteca de la escuela, cuyos títulos no están actualizados o no se encuadran en el lenguaje técnico específico de la formación profesional que manejamos en los ciclos superiores", admite Gisela Bordon, profesora de taller contable.

Experiencias en el aula

"Nuestros talleres intentan no ser prescriptivos en cuanto a las modalidades de trabajo, por eso tratamos de aunar las nuevas tecnologías, que ya tienen naturalizadas, y que también intenta hacer la biblioteca al sumarse a un catálogo en línea. La idea es acercar a los chicos, no sólo al libro impreso, sino también a espacios pluriculturales. Los alumnos se mostraron gratamente sorprendidos, ya que la Biblioteca Estrada no sólo ofrece la comodidad de consultar el material disponible a través del catálogo Koha, sino también un confortable espacio de reunión, con acceso a las computadoras y a internet", señala la docente de la modalidad de gestión en 4º y 5º año. También remarca que sus estudiantes se interesaron en otro tipo de publicaciones sobre recetas, tejidos y manualidades. "No sabemos si vamos a lograr un vínculo duradero y significativo en el tiempo entre nuestros alumnos y el espacio propuesto pero sabemos que sumamos otra herramienta para su aprendizaje", concluye la docente.

Alumnas y alumnos de 5º año de la Comunidad Educativa La Paz también visitaron la biblioteca, motivados por la profesora de taller empresarial, Mónica Violoni. "Este aprendizaje permite visualizar cómo se buscan los libros y simplificar este procedimiento, se abrieron nuevas posibilidades para acceder a la información disponible en las bibliotecas. Los adolescentes tienen tanto dominio de lo virtual, que es nuestra tarea brindarles los recursos para que ágil y eficaz encontrar aquello que buscan".

Más datos

Biblioteca Estrada, Servando Bayo 799 (Eva Perón al 4400), teléfono 4804678/54, de lunes a viernes de 8 a 19.15 y sábados de 9 a 13, correo: estrada@rosario.gov.ar, en Facebook laestradarosario. y la página de acceso al catálogo es biblio1.rosario.gov.ar