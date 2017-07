El profesor de secundario que enseña en clave inclusiva

"Es un honor saber que voy a ser el primer profesor titular con secuela de parálisis cerebral en la provincia. Esto sienta un precedente muy importante en la educación". Así se presenta Luciano Palazesi quien el próximo martes 1º de agosto asumirá la cátedra de administración tras haber ganado un concurso que lo nombra titular. La oportunidad se la dio el Colegio Nuestra Señora de Pompeya. "Estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros, además de sus valores académicos, es de muchísima riqueza humana", manifiestan desde la institución.

El año pasado Luciano Palazesi había sido convocado por quien era en ese momento la directora del secundario (Nora Pirozzi, ahora jubilada) a cubrir un reemplazo primero en administración, luego en contabilidad. Y una clase trajo otro, y así el vínculo de este profesor se fue afianzando con los estudiantes y demás profesores. "Este año tuvo la posibilidad de rendir un concurso para titularizar la materia que dejaba un profesor que se jubilaba. Este hecho permitió revincularnos con él y al momento de la realización del proceso de selección y escalafonamiento es que se presentó junto a otros profesores postulantes y rindió aprobándolo con muy alto puntaje", repasa la actual directora del secundario de Pompeya María Eugenia Campmajó.

"Desde lo pedagógico es muy bueno, y su experiencia de vida y su historia permiten interactuar con los alumnos de otra manera, valorando el aprendizaje y las posibilidades que ellos tienen como personas. Es excelente profesional, muy preparado y con vastos conocimientos más allá de la contabilidad, que le permite relacionar su materia de manera interdisciplinaria y por sobre todo con la vida. Estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros. Es de muchísima riqueza humana", suma la directora sobre un claro mensaje inclusivo que da la escuela hacia sus estudiantes y comunidad.

Una oportunidad

Pero quien está más feliz de todos es el joven profesor, quien agradece la oportunidad que le da la escuela de demostrar sus capacidades. También de marcar un importante precedente para la educación santafesina, ya que es el primer profesor con secuelas de parálisis cerebral en la provincia de Santa Fe en titularizar sus horas. "Estoy muy contento porque me gusta dar clases, me gusta la educación", afirma y se explaya en cómo se organiza para este ejercicio de la enseñanza: "Trato de buscar siempre las mejores estrategias didácticas para poder dar clases, aunque en realidad siempre hay que tener buenas estrategias para enseñar, se tenga o no una discapacidad". Sus presentaciones se apoyan casi todo el tiempo en las tecnologías de la información y la comunicación, en particular en preparar recursos explicativos a través de power point. Dicho sea de paso, el profesor está necesitando un cañón propio para su trabajo.

El próximo martes 1º de agosto será su primera clase como profesor titular, en la escuela que lo recibió en la primaria. La trayectoria escolar de Luciano Palazesi está marcada por el desafío permanente de invitar a mirar a la persona antes que a su discapacidad. En su caso, se refiere a las dificultades en su motricidad y en el habla, a causa de una parálisis cerebral de nacimiento. Terminó la educación secundaria en el Colegio Nacional de San Lorenzo, con 9,23 de promedio académico. En 2009, cuando tenía 25 años, se graduó de contador público en la Universidad Católica Argentina (UCA). También allí se recibió de profesor superior universitario. Por hacerle frente a las barreras culturales que una y otra vez dicen que "no se puede", por su ejemplo de esfuerzo, fue distintas veces reconocido. Entre esas distinciones figuran las del Concejo Municipal, la Cámara de Diputados de la provincia y en Buenos Aires con el premio bienal Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (Alpi).

Y entre los premios más importantes, ya cosecha los de sus alumnos. El año pasado, en ocasión de una entrevista para este medio, una de las estudiantes que cursaba el tercer año definió: "A pesar de su discapacidad se atrevió a estar al frente de una clase, a enseñar a los demás y a demostrar que se pueden seguir los sueños".