Un agravio a la República

La Cámara de Diputados no logró alcanzar la mayoría de los dos tercios de los presentes que la Constitución exige para expulsar a uno de sus miembros, el diputado nacional Julio De Vido. El kirchnerismo, como era de prever, protegió a uno de los suyos. Otros sectores del peronismo le negaron también su apoyo a la iniciativa de Cambiemos, demostrando que el hipócrita y reciente alejamiento del cauce por el que transitaron por doce años es meramente táctico o provisional. El Partido Obrero fue también funcional a quien es el mayor emblema del capitalismo de amigos. Se ha confundido deliberadamente en el debate la naturaleza de la resolución que estaba en tratamiento, que halla su sustento normativo en el art. 66 de la Constitución, el cual contempla una prerrogativa autoprotectiva de cada una de las Cámaras del Congreso, facultándolas para, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de su seno. La protección de la honorabilidad del Parlamento desencadena un supuesto de autotutela que facultaría al cuerpo ante situaciones excepcionales y extremas, a excluir a un legislador incurso en hechos o en situaciones, con efectos actuales –aunque hubieran estado latentes con anterioridad a asumir la banca– , que en sí mismos implican una afrenta o una mácula institucional objetiva y manifiestamente incompatible con el decoro exigible a todo órgano de la República. Se procura, así, proteger la honorabilidad republicana mínimamente exigible a un poder del Estado y que, además, después de la reforma del año 1994, se halla asociada por imperio constitucional (art. 36) a estándares de ética en el ejercicio de la función pública.La circunstancia de que las decenas de procesos penales que enfrenta el ex ministro no se encuentren fenecidas con resultados condenatorios no constituyen un obstáculo para el análisis de naturaleza política que pueden realizar las cámaras legislativas en clave de autotutela, cuando se trata de legisladores inmersos en la situación antes descripta, o sea, un hecho objetivo y grave de afrenta insalvable a la honorabilidad republicana del órgano o a estándares inexcusables de ética pública. La exclusión no es, entonces, un acto jurisdiccional, no importa una condena penal. Es una de las medidas disciplinarias y de autoprotección que la Constitución le otorga a las cámaras del Congreso con relación a sus integrantes. Por cierto, es la más grave, tan grave que sólo muy excepcionalmente debería adoptarse: debe estar fundada en inhabilidad física o moral. En este caso, pocas dudas pueden surgir en torno a la inhabilidad moral de Julio De Vido.

En la hermosa función de educar, todo ser humano puede enseñar a otro lo que sabe, todos podemos ser útiles enseñando a otros lo que sabemos hacer, como podamos y en el ámbito que elijamos. Desde la educación preescolar hasta especialidades profesionales o de distintas enseñanzas ocupacionales. Es justo que el que recibe un nivel de enseñanza superior deba retribuir enseñando lo elemental a quien aún no lo recibió. El trabajo educacional implica una gran responsabilidad social. El que acepta la tarea de enseñar y no la desempeña bien causa un grave daño a la sociedad, así también el que puede hacerlo y no lo hace indirectamente ocasiona el mismo perjuicio. La educación es generacional, los abuelos enseñaron a los padres y estos a sus hijos, los mayores a los menores y cada nueva generación se educa y se adapta de acuerdo a los cambios, experiencias y enseñanzas de las anteriores. Por lo tanto, el que despertó primero, tiene la obligación de despertar a los que todavía están dormidos.

Esta semana me llamó la atención un artículo en la revista británica The Economist, destacando el pedido de la Fundación Bases (Rosario) de remover los monumentos y homenajes hacia Ernesto "Che" Guevara en la ciudad de Rosario. No podría estar más de acuerdo. El Che Guevara no fue nada más ni nada menos que un asesino, homofóbico y racista que, además, nada hizo por la ciudad que le rinde homenaje. Por el contrario, sí ayudó a construir la dictadura cubana que a la fecha se ha cobrado más de 7.000 vidas y que sigue compulsivamente encarcelando a quien piensa distinto. Si hay alguien que merece homenaje son las personas que han tenido la desdicha de perecer bajo las balas de Guevara. "Un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro", decía el Che. Ningún asesino es digno de un homenaje.

Poco convincentes e inconsistentes me parecieron los argumentos del precandidato de 1País y ex gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, respecto del aborto. Si a un feto lo considera humano, ¿con qué fundamento pretende validar el aborto? Recientemente en nuestra ciudad vivimos un terrible suceso que costó la vida a un inocente. Me refiero a lo ocurrido en la esquina de Necochea y 27 de febrero. Al perpetrador, para la angustia e impotencia de sus familiares, ni siquiera se le sometió a prisión preventiva en una cárcel común. Se le concedió prisión domiciliaria a pesar de que existen pruebas irrefutables de que su conducta negligente, y diría incluso criminal, provocó la tragedia. Mientras que a quien cometiera tal acto (que constituye claramente un delito) no se le priva de la libertad, Solá parece sugerir que a un ser humano, por el sólo hecho de no haber nacido aún, no le asiste siquiera el derecho de que la sociedad salvaguarde su vida, el derecho fundamental de todo ser humano y que precede a todos los demás puesto que difícilmente pueda un ser humano ejercer derecho alguno si ha sido privado de su existencia. A menos que Solá pueda demostrar irrevocablemente que un feto no es un ser humano, en cuyo caso estoy interesadísimo en escuchar sus argumentos. Creo que hay muchas alternativas por explorar antes de recurrir a una solución tan irrevocable como el aborto. Mejorar la salud pública para que la anticoncepción llegue a cada rincón del país, por ejemplo. Investigar nuevos, mejores y menos contraproducentes métodos de prevención del embarazo, y si es posible desarrollar un método de anticoncepción masculina además de la vasectomía, puesto que entiendo que la anticoncepción química masculina está aún en pañales. Veo la discusión del derecho al aborto como un conflicto de derechos, y en lo personal considero que el derecho al aborto está muy por debajo del derecho a la vida, especialmente cuando hay otras alternativas que pueden resolver este problema de una forma más eficaz y humana.

Estuve mirando hace unos días el programa de Martín Sicioli en TN sobre la gente en situación de calle, y se me ocurren cosas que no sé cómo hacerlas llegar a las autoridades. Me produjo una gran angustia, creo que no todos son mala gente, que ha delinquido o vagos sólo por serlo. Creo que hay que moverse ya para ayudar. En todo el largo del país tenemos miles de kilómetros vacíos, algunos de los que me hacen "click" son, por ejemplo, los campings municipales. En todos lados hay, en todos los pueblos. Hay que hacer uso de ellos. ¿Cuánto más económico y rápido se pueden utilizar hasta que se les pueda ofrecer otra posibilidad a esta gente? Es mejor que la nada misma de vivir en la calle, con chicos, sin baños, sin nada. Si tan sólo les regalaran una carpa, un predio con baños, ellos estarían mas "vivos" ante la sociedad. Se puede incluso organizar colectas para formalizar esto, estoy segura que muchísimas personas y empresas colaborarían con algo así. Esto es urgente, no se puede esperar a una megaobra de viviendas. El "mientras tanto" es muy fácil y rápidamente efectivo. Se me ocurren muchos comentarios al respecto, pero no deseo ser densa, y perdón si peco por ignorante porque no pertenezco a ningún partido político, sólo sé cuál no quiero. Gracias.

Hoy a través de La Capital quiero brindar mí agradecimiento al médico neurocirujano, quién en la mañana del martes 18 de julio del corriente año me realizó una cirugía de columna cervical con implantes de discos. Gracias a él, a su equipo y al sanatorio de calle Mendoza y Paraguay por hacerme sentir cómoda y confiada en una intervención quirúrgica de alto nivel cómo es esta. Sin dudar, recomiendo el profesionalismo, dedicación y confianza del cirujano. Que Dios siga cuidando de sus manos e inteligencia. Muchas gracias!

Se hizo público que los amigos de Lionel Messi fueron poco generosos en cuanto a donaciones en su casamiento. ¿Qué obligación tenían los invitados, sobre todos los extranjeros, de hacer una donación para fines de los cuales ellos más que seguro no tenían ni la menor idea? ¿Qué tienen que ver esos extranjeros con carencias de gente que vive en este país? ¿Fueron a una boda o a una subasta para obras de beneficiencia? De por sí, Messi tiene que haber estado enterado de este despropósito, la pifió. ¿Cómo puede hacérsele un mangazo a invitados de su casamiento? ¡A los argentinos se nos ocurre cada cosa!

