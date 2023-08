Wes Anderson regresa a los cines con "Asteroid City", su nueva película

Meryl Streep se suma a la comedia "Only Murders in the Building"

—Naturalmente, estábamos debatiendo si esto es necesario en los créditos iniciales. Es un pequeño presagio. En nuestra historia, no es un papel expansivo. Pero parte de lo que la película es para mí y para Roman (Coppola) tiene algo que ver con los actores y esta cosa extraña que hacen. ¿Qué significa cuando das una actuación? Si alguien probablemente ha escrito algo, luego lo estudiás, lo aprendés y tenés una interpretación. Pero esencialmente te tomás a vos mismo y lo ponés en la película. Y luego tomás a un grupo de personas que se toman a sí mismas y se ponen en la película. Tienen sus rostros y sus voces, y son más complejos que cualquier cosa que incluso la IA pueda idear. La IA tiene que conocerlos para inventarlos. Los actores hacen todas estas cosas emocionales que suelen ser un misterio para mí. Por lo general, retrocedo y observo, y siempre es conmovedor.

—El extraterrestre puede señalar la perdición de los personajes de “Asteroid City”, y hay pruebas de bombas atómicas en el área. ¿Es esta tu versión de una película apocalíptica?

—Todo el material apocalíptico estaba allí. Probablemente no había extraterrestres, pero definitivamente había un gran interés en ellos. Ciertamente hubo bombas atómicas explotando. Y acababa de haber, creo que podemos decir, la peor guerra en la historia de la humanidad. Hay un cierto punto en el que recuerdo haberle dicho a Roman: “Creo que uno de estos hombres no sólo está sufriendo algún tipo de estrés postraumático del que no se da cuenta, sino que lo está compartiendo con su familia de una manera que terminará en Woodstock. Pero también: Todos los personajes deberían estar armados”. Así que todos tienen una pistola.

—Desde quizás “El gran hotel Budapest” parecés estar agregando más y más fotogramas dentro de fotogramas para películas que son como las matrioshkas rusas de una capa tras otra. Tus primeros trabajos, “Bottle Rocket” y “Rushmore”, empiezan a parecer casi realistas en comparación. ¿Creés que tus películas se vuelven más elaboradas a medida que envejecés?

—En última instancia, cada vez que hago una película, sólo trato de averiguar qué quiero hacer y luego averiguar cómo hacer que hagamos lo que quiero. Por lo general, es una elección emocional y, por lo general, es bastante misterioso para mí cómo terminan sucediendo las cosas. Para mí, el aspecto más improvisado de hacer una película es escribirla. Tengo tendencia a obsesionarme con las direcciones de escena que no están en la película. Con “El gran hotel Budapest” teníamos varias capas, y “La crónica francesa” ciertamente tenía eso. “Asteroid City” está realmente dividida en dos, pero hay capas más complejas. Sabemos que la película principal es la obra de teatro. Pero también tenemos un detrás de escena de la obra. Además tenemos a un tipo que nos dice que se trata de una transmisión televisiva de una obra hipotética que en realidad no existe. No es intencional complicarlo. Sólo soy yo haciendo lo que quiero.

anderson.jpg Toms Hanks, Johansson y Wes Anderson durante el estreno en el Festival de Cannes.

—¿Viste todos los videos de TikTok que han hecho siguiendo tu estilo? Están por todas partes...

—No, no lo he visto. Nunca he visto ningún TikTok, en realidad. Y no he visto ninguna de las cosas de tipo IA relacionadas conmigo tampoco.

—Podrías verlo como una nueva generación descubriendo tus películas.

—La única razón por la que no miro esas cosas es porque probablemente toma las cosas que hago de la misma manera una y otra vez. Pero lo que diré es que cada vez que alguien responde con entusiasmo a estas películas que he hecho durante todos estos años, es algo bueno y afortunado. Así que estoy feliz de que pase. Pero tengo la sensación de que me sentiría como: Dios mío, ¿es eso lo que estoy haciendo? Así que me protejo.

—En “Asteroid City” combinaste un interés en ideas realmente dispares: el teatro de los años 50 de Sam Shepard con el autómata. ¿Cómo se produce una mezcla así?

—Teníamos la idea de que queríamos hacer un entorno de los años 50 y eso tiene estos dos lados. Uno es el teatro de Nueva York. Hay una foto de Paul Newman sentado con una camiseta y un pie en la silla en el Actors Studio. Se trataba de ese mundo de verano, el detrás de escena de eso, y estas ciudades que se construyeron y a las que nunca se mudaron. Eso se convierte en la Costa Este y la Costa Oeste y el teatro y el cine en este film. Hay una serie de dicotomías. Los factores que intervienen en hacer una película eventualmente se vuelven demasiado difíciles de precisar. Se agregan tantas cosas a la mezcla... En parte esta película habla de lo que no podés controlar en la vida. Y en cierto modo, la invención de una película es una de esas cosas.