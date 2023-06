Una testigo confirmó que Morena Rial fue víctima de maltrato

La locutora Claudia Fasolo trabajó varios años con Silvia D’Auro, la ex esposa de Jorge Rial y madre adoptiva de Morena y Rocío, y al ser consultada sobre la veracidad de los dichos de la hija mayor del periodista, no dudó en asegurar que presenció los maltratos. "Muchos fuimos testigos de ese maltrato en la radio. Yo trabajé con ella pero hay muchos compañeros que pueden contar el maltrato permanente, como las subestimaba con el tema de la obesidad. Era realmente constante y nadie sabía cómo reaccionar. Ellas tendrían 10 o 12, Silvia todavía estaba en pareja con Jorge", aseguró.

Advirtiendo desde un comienzo el nulo aprecio que alguna vez las unió, la hija de Jorge Rial comenzó: “Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después vino mi hermana. Pero nunca nos quiso. Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo”.

“Tiene que hacer un tratamiento psiquiátrico. Es mentirosa, es una psicópata, loca. No tiene otra definición”, agregó la joven de 24 años sobre su mamá adoptiva, haciendo efectivo que, pese a los años que pasaron desde que la mujer se mudó a Uruguay, no conserva buenos recuerdos de ella.

“Del colegio mismo la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía, llegábamos con golpes. No son mentiras, es verdad” aseveró Morena, luego de que la panelista de Cora Debarbieri dijera que, según la información que le estaba llegando en ese momento, había varios vecinos que denunciaban gritos por parte de Rocío y Morena cuando eran niñas.

“Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas, me ponía cera en mis partes íntimas para lastimarme. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Es una psicópata, no sé cómo explicárselos. Son cosas muy fuertes. Procesar eso me costó mucho tiempo”, narró Morena Rial sobre los violentos episodios que vivió en su infancia con la mujer que la adoptó.