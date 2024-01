Una mirada femenina sobre el origen, la pérdida y la pareja

Kidman cautivó a los televidentes en 2020 en “The Undoing”, como una mujer cuyo marido fue acusado de asesinato. En “Big Little Lies”, era una mujer en un matrimonio abusivo. Y ganó un Oscar por interpretar a la escritora del siglo XX Virginia Woolf, que luchó contra una enfermedad mental, en la película de 2002 “Las horas”.

Expatriadas | Tráiler oficial | Prime Video España

Lulu Wang (“The Farewell”) dirigió y fue la showrunner de la serie filmada en Hong Kong. “Cuando Nicole me contactó para hacer la serie, sentí que me conocía por la buena recepción que tuvo «The Farewell». Pero el tema que abordamos era lo central en este caso. La gente que me conoce desde la infancia sabe que éramos inmigrantes (de China) en Estados Unidos”, dice Wang. “Sentí que la serie tenía que representar ese aspecto de mi vida, como, sí, soy un expatriado estadounidense en ciertos contextos, pero en otro contexto, soy un inmigrante chino. Realmente quería desafiar esta idea de burbuja que tienen los expatriados”.