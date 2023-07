Un mes después de anunciar su retiro, La Joaqui estrena tema con Mau y Ricky

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, fue el anuncio que hizo a principios de junio Joaquinha Lerena de la Riva, más conocida como La Joaqui. El texto fue compartido en su cuenta de Instagram, red social en la que eliminó todas las fotos y los videos publicados.

El videoclip de la nueva canción fue filmado en Buenos Aires a principios de junio. “Dame un beso pa’ olvidarme de mi ex, que esto es nuevo, pero es mucho más que sex. Porque algo tiene tu boquita, que su recuerdo me lo quita”, dice el estribillo. “Lo que no vio mi ex, sé que tú lo ves”, sostiene otro tramo de la canción. Y plantea: “No creía en el amor, pero ahora creo otra vez”.