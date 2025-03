Todo Brasil está expectante e ilusionado con ganar por primera vez un Óscar

La cadena de televisión más grande del país, TV Globo, hace cinco años que no transmite la ceremonia de los Óscar, pero ahora decidió hacer una cobertura en vivo y —al menos por un día— olvidarse del Carnaval.

Es que no solamente Fernanda Torres está nominada como mejor actriz, sino que "Ainda Estou Aqui" (que en la ceremonia se anunciará como "I'm Still Here") participa en la contienda por el premio al mejor largometraje internacional y, por primera vez para una película brasileña, a la mejor película.

Torres ya era muy famosa en Brasil, pero ahora quiere lograr lo que no pudo conseguir su madre, Fernanda Montenegro, que hace 25 años se convirtió en la primera brasileña nominada por la Academia, cuando compitió con "Estación central", la película de Walter Salles, el mismo director que estuvo al frente de "Aún estoy aquí".

2025-03-02 fernanda torres 81001061.jpg Fernanda Torres, este domingo, en la alfombra roja de los Óscar.

“La cima de la fama en Brasil es convertirse en un disfraz de Carnaval”, dijo Torres días atrás, cuando escolas de samba de Olinda y San Pablo preparaban los desfiles de este año con la actriz como musa.

Incluso se vio en redes sociales un cocinero que preparó un pastel típico con la cara de Fernanda Torres.

Este domingo, en muchas ciudades ciudades brasileñas hay desparramados por las calles imitadores de Fernanda Torres, que llevan una cerveza en una mano y en la otra una estatuilla de plástico, y que improvisan su discurso de agradecimiento a la Academia.

"Aún estoy aquí" cuenta la historia de una madre de cinco hijos que se enfrenta a la desaparición de su esposo durante la dictadura militar de Brasil. Torres ya ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz, y ahora tiene la ilusión de que más de 200 millones de brasileños festejen este domingo como si la selección hubiese convertido un gol en una final del mundo.